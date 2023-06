El espacio cultural Matadero Madrid acogerá el 17 de junio cuatro actuaciones.

De la formación de afro-funk británica Ibibio Sound Machine, el barcelonés Muchachito Bombo Infierno, el reggae del dúo navarro ISSEO & Dodosound y el tunecino Ammar 808 con su mezcla de ritmos electrónicos, a los que se sumará el colectivo audiovisual Guacamayo Tropical con diversas intervenciones entre conciertos, por el Día Europeo de la música.

Mondo Sonoro, organizador de esta jornada, considera a 'Electricity', el cuarto disco de Ibibio Sound Machine, como "el mejor disco de músicas del mundo del pasado ejercicio". Producido por la banda británica Hot Chip, este trabajo es una experiencia a medio camino entre culturas, del funk nigeriano y camerunés o el afrobeat a la electrónica británica, ha indicado Matadero Madrid en un comunicado.

El segundo artista que se subirá al escenario de la plaza Matadero será Jairo Perera, más conocido como Muchachito Bombo Infierno, que presentará su nuevo show 'Rumb'Orleans' en exclusiva para Madrid.

Tras él llegará el momento de Iseo & Dodosound, el dúo navarro que el año pasado presentó 'Blossom', un trabajo que es ritmo y sensualidad jamaicanas acompañados a los vientos del sexteto The Mouse Hunters. Sunshine reggae, dub y ritmos electrónicos le darán la bienvenida a la medianoche.

Cerrará el programa Ammar 808, productor de ascendencia turca afincado en Dinamarca y maestro a la hora de combinar las tradicionales musicales de países como Marruecos, Argelia o Túnez con ritmos bajos intensos y robustos. Tras el nombre artístico se esconde Sofyann Ben Youssef, un artista que logra con sus sesiones viajar "a las costas mediterráneas del norte de África y el Magreb". Ammar 808 presentará por primera vez en España los temas de su reciente nuevo EP 'Super Stambeli'.

DOCUMENTALES

Por otro lado, Cineteca Madrid se suma al Día Europeo de la Música, del 13 al 18 de junio, con un ciclo de documentales sobre música protagonizados por artistas diversos.

En colaboración con In-Edit (Festival de cine Documental de Barcelona), el ciclo incluye la proyección de seis joyas cinematográficas en alianza con el universo de la música.

La primera de ellas, 'In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50 '(Toby Amies, 2022), programada el día 13 en Sala Plató, gira en torno al álbum debut de la banda inglesa King Crimson que combinó las influencias musicales sobre las que se fundó la música rock con elementos de jazz, música clásica y sinfónica.

Le sigue 'El Káiser de la Atlántida' (Sebastián Alfie, 2022), el miércoles 14 junio en Sala Plató, impactante documental sobre la historia de dos músicos que escribieron una ópera humorística sobre Hitler mientras se encontraban presos en un campo de concentración.

'Omara' (Hugo Pérez, 2021), que se podrá ver el jueves 15 junio en Sala Borau, es un documental que retrata la figura de Omara Portuondo, uno de los tesoros nacionales de Cuba y emblema de la música afrocubana.

Mientras, 'Summer of Soul, ...or when the revolution could not be televised' (Ahmir Questlove" Thompson, 2021), programada el viernes 16 junio en Sala Plató, es un documento sobre el conocido como Black Woodstock dirigido por el polifacético Questlove, músico, compositor, DJ, productor, periodista musical, autor, actor y director de cine, actual batería de The Roots.

Para terminar, en el fin de semana, la película 'Look At Me: XXXtentacion' (Sabaah Folayan, 2022), en cartel el sábado 17 junio en Sala Plató, ofrece casi un retrato generacional a través de la figura del joven rapero estadounidense XXXTentacion, fallecido a los 20 años de edad. Y 'I Get Knocked Down' (Dunstan Bruce y Sophie Robinson, 2021), programada el domingo 18 junio en Sala Azcona, es una obra en la que se descubre la cara política de Chumbawamba, uno de los grupos más comprometidos políticamente del Reino Unido.

CONCIERTO DE CUENCOS TIBETANOS EN NAVES DEL ESPAÑOL

El 21 de junio, a las 20 horas, se celebrará el concierto 'Los cuencos cantores' organizado por Naves del Español en Matadero. Durante aproximadamente una hora y media, el artista Leonardo Echeverri ofrecerá un concierto centrado en la vibración de los cuencos tibetanos de cuarzo, dirigido a un público familiar al que se invita a asistir con su propia esterilla.

La actuación, de acceso gratuito hasta completar el aforo, tendrá lugar en el interior de Nave 16 de Matadero Madrid, donde se podrá disfrutar del virtuosismo de este músico que también es actor, director del Teatro Azul de Colombia e investigador en la tradición de las prácticas ancestrales, junto a la también actriz y colaboradora Ximena Escobar.

Con el objetivo de garantizar espacios de ocio y cultura seguros y libres de violencia, esta edición del Día Europeo de la Música en Matadero Madrid apuesta de nuevo por la implantación de Puntos Violeta.

Por otro lado, todos los conciertos del escenario de Plaza Matadero contarán con equipos de bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias, y los documentales de Cineteca estarán subtitulados. Además, la programación recogida en la web de Matadero Madrid estará en formato PDF accesible.

Y, en atención a la sostenibilidad, el Día Europeo de la Música incluye medidas para el cuidado del medioambiente. Se elaborará un estudio medioambiental de la programación con mayor previsión de afluencia donde se recogerá, entre otras cuestiones sostenibles, el análisis de la huella de carbono del evento.