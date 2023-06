"No pensé que una carta pudiera matar a alguien", dice el delantero francés sobre el aviso de no activar el año extra de su contrato

El futbolista francés Kylian Mbappé afirmó de nuevo este jueves que su "objetivo" es "continuar" en el Paris Saint-Germain, pese a los intensos rumores que lo sitúan como posible fichaje del Real Madrid, y matizó que "no" pensaba "que una carta pudiera matar a alguien", aludiendo al aviso que hizo al club parisino para no activar el año adicional de su contrato cuando lo acabe en junio de 2024.

Kylian Mbappé ha vuelto a afirmar su deseo de quedarse en el Paris Saint-Germain la próxima temporada en una conferencia de prensa el jueves, en vísperas de enfrentar a Gibraltar con el equipo de Francia.

"Ya he respondido a esta pregunta", espetó Mbappé a un periodista durante una conferencia de prensa en vísperas de enfrentarse con su selección a Gibraltar. "Mi objetivo es continuar en el club, quedarme en el PSG. Estoy listo para volver, recuperarme. Espero que las próximas preguntas se centren en el partido", dijo el delantero francés, según recogió el periódico 'L'Équipe'.

Además, Mbappé negó que la carta fuese enviada durante una reunión con sus representantes. "Fue enviada antes", apostilló. "Una vez más, me gustaría que las preguntas se centraran en el partido", reclamó. "No pensé que una carta pudiera matar a alguien o que ofendería. No puedo controlar las reacciones, pero no me importa", indicó.

"No hay nada que explicar. Acepto lo que hay, la gente puede criticar. No conocen todos los entresijos de este proyecto. Yo sé lo que yo estoy haciendo y eso es lo principal", prosiguió el ariete del PSG, que luego restó importancia a la influencia de Emmanuel Macron sobre su decisión de renovar o no con el equipo parisino.

"Sobre mi carrera, ahora mismo en junio de 2023, no tiene ninguna", respondió acerca de las palabras del presidente de Francia, que el pasado miércoles comentó que intentará "presionar para que siga" en el PSG. "Él quiere que me quede en París y mi objetivo es quedarme. Estamos en la misma onda", reiteró.

En este sentido, Mbappé habló de cómo se siente después de una temporada tan larga. "Esto se trata de mentalidad. Estamos listos para hacer los últimos esfuerzos necesarios para ganar estos dos partidos. Pero nunca debemos olvidar que es un privilegio indescriptible jugar para esta selección", agregó sobre los inminentes duelos de Francia contra Gibraltar y frente a Grecia, de clasificación para la EURO 2024.

Así, describió la cita ante la selección gibraltareña como "un partido más para acercarnos a nuestro objetivo". "Hay más posibilidades de que un delantero tenga ocasiones de gol, pero es especialmente importante para acercarnos a nuestro objetivo", subrayó acerca de un partido que se jugará este viernes (20.45 horas).

Por último, Mbappé valoró el deseo el presidente de la Federación Francesa de fútbol (FFF) para que él participe en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Siempre he dicho que es un sueño para mí, pero también he dicho que no lo forzaré. Si tengo la oportunidad, lo haré; de lo contrario, sería una lástima", concluyó el jugador del PSG.