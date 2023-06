Los obispos españoles han organizado un congreso sobre educación ante la "urgencia" de "renovar" la presencia de la Iglesia en la educación y han abogado por un "pacto educativo" frente a los "bandazos" de una ley a otra.

"La leyes son siempre, digamos, contingentes, circunstanciales, tienes que llevar a la práctica aquellos grandes valores en estas circunstancias", ha indicado el obispo de Lugo y presidente de la comisión de educación en la Conferencia Episcopal Española, Alfonso Carrasco Rouco, este jueves en una rueda de prensa para presentar el congreso 'La Iglesia en la educación. Presencia y Compromiso'.

A su juicio, lo que "no es normal es estar dando bandazos de una concepción de la educación a otra, como si en sus coordenadas fundamentales no hubiera ningún acuerdo".

Carrasco considera que es "perfectamente posible" alcanzar un acuerdo en esta materia en España. "Un pacto educativo global querría decir que en las cosas esenciales estamos de acuerdo, y luego discutimos sobre cómo las ponemos en práctica, con flexibilidad, porque no es eterno nada", ha matizado.

En este contexto, la Conferencia Episcopal ha decidido organizar un proceso de reflexión con todos los agentes de la Iglesia implicados en la educación que concluirá con un congreso el 24 de febrero de 2024 en el Palacio Municipal de Congresos, en el que esperan congregar hasta 1.800 personas.

El motivo de esta iniciativa es, por un lado, la invitación del Papa Francisco a alcanzar un pacto educativo global y, por otro, las diversas iniciativas internacionales destinadas a renovar los planteamientos educativos, con repercusión también en las leyes españolas.

"La Iglesia tiene desde hace muchísimo tiempo una dimensión educativa. Podemos constatar que existe una tradición muy amplia, especialmente en España, de presencia educativa, de decenios o siglos", ha precisado Carrasco, al tiempo que ha indicado que ahora están llamados a ser "más creativos" y a "innovar".

Por ello, la comisión de educación de la CEE propone ofrecer un "espacio de reflexión e intercambio" que comenzará el próximo mes de octubre a través de encuentros virtuales dedicados a nueve ámbitos: colegios de ideario cristiano, profesorado de religión católica, profesorado cristiano en centros de enseñanza, educación especial, Formación Profesional, universidades católicas, colegios mayores, tiempo libre y parroquia-familia.

Según ha puntualizado el obispo, la educación no es solo la formal sino también la que se da en la parroquia o la familia. "Esto simboliza esa frase que resulta un poco tópica porque la dice de vez en cuando todo el mundo incluso algún ministro: que para educar a un niño hace falta un pueblo entero", ha subrayado.

LES DUELE EL DESCENSO DE ALUMNOS EN RELIGIÓN

Preguntado por si entre los motivos de organizar este congreso se encuentra la caída en el número de alumnos que eligen la clase de religión, Carrasco ha explicado que "no está determinado" por este descenso. Si bien, ha señalado que la "bajada" les "duele" aunque "no es enorme".

Los obispos no tienen previsto elaborar un documento de conclusión del congreso pero sí transmitirán "un mensaje públicamente" como fruto de las reflexiones que realicen. En todo caso, Carrasco ha precisado que no pretenden presentar "un programa alternativo a las comunidades autónomas y al Estado" y, de hecho, ha añadido que cuando empezaron a organizar el congreso aún no sabían que iba a haber un adelanto electoral. No obstante, cree que también habrá que dar un "espacio" en la reflexión a los políticos cristianos.

Preguntado por la Agenda 2030, el obispo ha señalado que forma parte de la vida social y ha asegurado que en muchos de los objetivos que tienen que ver con "evitar las desigualdades" no hacen "objeciones" aunque ha indicado que hay "diversos modos de caminar hacia ellos". Por ejemplo, ha manifestado que están de acuerdo en cuidar la naturaleza, "por supuesto", pero ha precisado que no la van a "divinizar".

Entre otros temas que abordarán en el congreso, los organizadores han precisado que también reflexionarán sobre los retos de la Inteligencia Artificial dentro de los centros de enseñanza.