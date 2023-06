La Madrid Craft Week arranca en su edición de primavera del 16 al 25 de junio como escaparate de la artesanía como obra de arte y con productos únicos, ha descrito la vicealcaldesa en funciones, Begoña Villacís, a su llegada a la presentación de la octava edición en la Galería Canalejas.

Villacís, que no se ha perdido "ni una", ha explicado que con la Madrid Craft Week se crea "un gran escaparate alrededor de Madrid" para no reconocer sólo lo de fuera sino "valorar, hablar de artesanía". "No tenemos que irnos a otros sitios, lo tenemos aquí en Madrid", ha subyarado.

Hasta el 25 de junio se podrá conocer el trabajo de "gente con ideas brillantes que hacen productos que son auténticos, que no son repetibles". "Son productos que van a heredar nuestras hijas porque son únicos y que tienen una gran parte el autor", ha descrito. La semana recoge "verdaderas obras de arte, cultura". "Desde luego merece la pena que nos asomemos estos días, que paseemos por las calles y lo descubramos", ha recomendado Villacís.

La organización explica que la Madrid Craft Week "celebra la calidad, la autenticidad y el trabajo a mano en una selección de un centenar de comercios de la ciudad que ofrecen un completo programa de 70 actividades en torno al mundo de la artesanía". Entre las novedades se incluyen talleres y actividades para todos los públicos.