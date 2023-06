El nuevo arzobispo de Madrid ha señalado que España "quizá no sea la prioridad" como destino de los viajes del Papa Francisco ya que está "priorizando" países "más invisibles" que necesitan que vayan "las cámaras" de televisión.

"En España tenemos ya cámaras y ya han venido, quizá no sea la prioridad, pero sí África, sí lugares de guerra, de conflicto, porque él sabe que coloca a la Iglesia y a todos los que quieran en torno a esas realidades y nos confronta con ellas y es una prioridad. Si por él fuera, iría a todos los sitios", ha explicado Cobo este miércoles en una entrevista en 'Telemadrid', .

En este sentido, el prelado ha indicado que el Pontífice está priorizando los viajes a países "que necesitan una mirada especial", que están en la "periferia" y "que no tienen tantas cámaras". "Si no fuera el Papa, no irían las cámaras", ha afirmado.

Además, preguntado por si Bergoglio no viene por un principio de no viajar a España, Cobo ha respondido que "no" y ha aclarado que "es fundamentalmente porque la Iglesia es católica, no es ni española ni europea" y hay "más hermanos" que están "más necesitados", que son "más invisibles". "España, gracias a Dios, no es tan invisible y tiene una relevancia por sí misma", ha remarcado el obispo.

En todo caso, Cobo ha precisado que en Madrid también hay "muchísimas periferias". "En Madrid hay lugares que nadie quiere ver, yo he sido cura muchos años en una parroquia y uno sabe dónde están los lugares y las casas con gente llorando dentro que nadie quiere ver", ha indicado.

En esa misma entrevista, Josñe Cobo trató de desprenderse de la etiqueta de "progre" y aseguró que está "en contra del aborto y estoy con los inmigrantes y estoy con el Evangelio".

Monseñor Cobo también ha señalado que «Madrid necesita menos violencia y más sentido comunitario». Además, Cobo ha afirmado que «Madrid necesita algo que la Iglesia sabe hacer y es crear lugares de encuentro, familiares, donde la gente esté bien, que las parroquias sean lugares de todos, de los creyentes y de los no creyentes».

El sucesor de Osoro también ha subrayado que «estamos muy polarizados» y que es algo que «también se nos ha colado en la Iglesia». «La ideología siempre quita rostros a las personas. Yo delante no tengo un rival, tengo una persona. Independientemente de las etiquetas, las personas tienen una historia», añadía el arzobispo electo.