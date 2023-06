La periodista Nieves Herrero ha presentado la novela de la vida de 'La baronesa' (Ediciones B), una obra que sale a la luz con polémica tras la decisión de la propia Carmen Cervera de dejar de trabajar conjuntamente en este libro y que viene acompañada de revelaciones como el ofrecimiento del presidente ruso, Vladimir Putin, para llevar a su país la colección de Tita.

"Fue un ofrecimiento oficial, Putin se puso al teléfono y la pusieron tantos millones de euros de por medio que la baronesa se lo pensó", ha relatado Herrero, quien además añade que ese ofrecimiento se produjo durante las negociaciones de la baronesa con el Gobierno español por esa misma colección. Finalmente, el pasado mes de febrero el Gobierno español anunciaba un acuerdo por 97,5 millones de euros, que incluía el alquiler de 329 obras por 15 años a razón de 6,5 millones de euros anuales.

"Putin habló con ella, hay que entender que la baronesa tiene las relaciones al más alto nivel, pero al final dijo que no: se siente muy española y siempre ha peleado para que la colección se quedara aquí, en el museo. Creo que ella no se entendería si tuviera el título de princesa de San Petersburgo y un museo allí", ha desvelado la periodista.

Herrero estuvo tres años conversando con la baronesa para escribir ese libro que finalmente no salió y fue precisamente durante ese tiempo cuando se produjeron las negociaciones por su colección. "El Gobierno de España tenía una voluntad absoluta y negoció bien, fue clave el 'Mata Mua', que no querían que saliera", ha explicado.

Además de las ofertas de "muchos millones de euros" que recibió en ese periodo Carmen Cervera por la obra de Gauguin, Herrero ha señalado que el acuerdo "tardó muchísimo en alcanzarse porque las cosas se torcieron en un determinado momento y la permanencia de la colección en España peligró".

"Hubo alguna tensión entre madre e hijo (Borja Thyssen) y en esas reuniones, con mucha gente presente, hubo personas que les dijeron que tenían que arreglarse. Al final, hubo un buen acuerdo y eso le dio mucha tranquilidad, porque ella piensa en sus hijos y en su estabilidad y es lo que consiguió", ha aseverado.

Herrero ha estado acompañada por la editora de Ediciones B, Carmen Romero, quien junto a la autora ha explicado la génesis de esta novela y las dificultades que ha atravesado para ver la luz. "Tras tres años completos de conversaciones, estas se interrumpieron por parte de Tita Cervera", ha apuntado.

'LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ'

"Hubo varios intentos para reunirnos y averiguar lo que había pasado, pero no conseguimos ni siquiera una respuesta detallada y el libro que publicamos hoy es una obra distinta de lo que habrían publicado juntas", ha indicado. Romero ha añadido que el contrato para ese libro era de coautoría entre Herrero y Cervera, que una vez rescindido supuso que no se utilizaran para el nuevo libro ni los materiales ni los contenidos de las grabaciones de esas entrevistas.

"He intentado retratar a una mujer que ha acertado y que se ha equivocado y aquí estoy reivindicando el trabajo de una editorial. Hay datos que he preferido mantener en secreto, porque ella me los dijo en secreto", ha asegurado Herrero, quien deja caer alguno de los motivos que han llevado a la cancelación de esa obra.

"Ese libro arrancaba con el secuestro del barón por parte de ella, en 1994, tras sufrir un ictus Heini Thyssen, y ella prefería empezar por otros capítulos. Creo que hay una parte de su vida que le incomodó, además a mí me gusta escribir novelas pero no románticas y a lo mejor ese fue el quid de la cuestión: esto no es 'Lo que el viento se llevó'", ha concluido.

En 'La baronesa', a lo largo de más de 700 páginas, se recorren diversos episodios de la vida de la baronesa, desde su infancia en Barcelona hasta los romances con nombres relevantes como el actor Lex Baker o el magnate de Hollywood Kirk Kerkorian. También los últimos años con una mujer centrada en su faceta de coleccionista y las difíciles relaciones con su hijo Borja Thyssen.