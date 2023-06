Conciertos gratuitos de la Banda Sinfónica Municipal en los jardines de Sabatini y de la Federación de Bandas de música de la Comunidad de Madrid, en Hortaleza o el espectáculo audiovisual 'Spirit Exit' el 24 de junio en el Centro de cultura Contemporánea Condeduque son algunos de los actos con los que la capital celebrará el Día Europeo de la Música.

Este martes comienza en Cineteca Madrid un ciclo documental para celebrar el Día Europeo de la Música con seis títulos en colaboración con el festival de cine Documental de Barcelona (In-Edit). El centro es una de las sedes de la programación diseñada por el área de Cultura, Turismo y deporte con motivo de esta fiesta cultural que se desarrollará también en otros espacios de la ciudad.

'In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50' es el primer documental programado por Cineteca Madrid. Se proyectará este martes, a las 20 horas, en la Sala Plató y gira en torno al álbum debut de la banda inglesa King Crimson. En la misma sala, el día 14, a las 20 horas, se podrá ver 'El káiser de la Atlántida', que trata sobre la historia de dos músicos que escribieron una ópera humorística sobre Hitler mientras se encontraban presos en un campo de concentración.

La programación contempla otros cuatro documentales como 'Omara', el 15, en la Sala Borau, a las 20 horas; 'Summer of Soul', el 16, en la Sala Plató, a las 21 horas; 'Look at Me: XXXtentacion', el 17, en la Sala Plató, a las 19 horas y 'I Get Knocked Down', el 18, en la Sala Azcona, a las 20 horas.

FUSIÓN DE GÉNEROS EN MATADERO

El 17 de junio, los amantes de la música vibrarán en Matadero Madrid con cuatro actuaciones gratuitas que fusionan géneros musicales, nacionalidades y culturas. Los protagonistas serán la formación afrofunk británica Ibibio Sound Machine, a las 19.30 horas; el barcelonés Muchachito Bombo Infierno y su proyecto al más puro estilo de Nueva Orleans, a las 21 horas; el reggae y dub del navarro Iseo & Dodosound, a las 22.45 horas, y el tunecino Ammar 808 con su mezcla de ritmos electrónicos, a las 00.15 horas.

Cuatro días más tarde, el 21 de junio, día oficial de la celebración, a las 20 horas, se celebrará el concierto 'Los cuencos cantores', organizado por Naves del Español en Matadero. El artista Leonardo Echeverri ofrecerá un concierto centrado en la vibración de los cuencos tibetanos de cuarzo, dirigido a un público familiar al que se invita a asistir con su propia esterilla.

Ese mismo día, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto gratuito en los jardines de Sabatini, a las 20.30 horas. Integrada por más de 80 profesores y con la dirección de Jan Cober, estrenará la 'Obertura por Los Derechos Humanos' del compositor Juan Antonio Simarro. Además, tocarán 'Fanfarre for a comon men', de Aaron Coplan; la Obertura de 'La fuerza del destino', de Verdi; 'Aladdin suite op 34', de Carl Nielsen; 'Del Perelló A Catarroja', de Francisco Serrano; 'Música de cine', de Nino Rota; el preludio de 'El Bateo', de Federico Chueca y 'Viva Navarra', de Joaquín Larregla.

También el 21 de junio, a las 20 horas, la banda de la Federación de Bandas de la Comunidad de Madrid celebrará un concierto gratuito en el Auditorio Pilar de la Peña del distrito de Hortaleza. Más de 50 músicos participarán en el concierto, dividido en dos partes. En la primera, la banda interpretará el pasodoble de apertura de Cielo Andaluz, de Pascual Marquina; La Torre del Oro, del sevillano Gerónimo Giménez y los cinco movimientos de la Suite Française, de Darius Milhaud. El pasodoble Brisas de Málaga, de Pascual Marquina abrirá la segunda parte. A continuación, los músicos tocarán Hispania, de Óscar Navarro; Pablo!, de Richard Meyer y Circus Scenes, de Andrew Pearce.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque celebrará el 24 de junio, a las 22.30 horas, el espectáculo audiovisual Spirit Exit. Será el cierre del festival de música electrónica experimental Soundset Series y estará ofrecido por la artista Caterina Barbieri en el patio central del centro.