El nuevo jugador del Real Madrid Brahim Díaz insistió este martes en que regresa "más maduro" al club madridista "para triunfar con trabajo y humildad", sin pensar en ser un "suplente de lujo", sino en "dar la mejor versión" para "mejorar siempre".

"Es evidente que la competencia está ahí, pero es bueno, estamos en el mejor club del mundo, es bueno para el entrenador y el Real Madrid. Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y humildad, aprendiendo del vestuario. Toca trabajar mucho y hacer caso al entrenador", valoró Díaz en la rueda de prensa posterior al acto de presentación.

Acompañado del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, el futbolista malagueño, que lucirá el dorsal '21' en su segunda etapa en el club blanco, confesó estar "muy feliz" en "uno de los días más bonitos" de su vida. "Estar en el Real Madrid es el sueño de todo niño y hacerlo realidad por segunda vez lo es aún más", agregó.

"Han sido tres temporadas en un club como el Milan, con presión y una exigencia bastante alta. Hemos estado a la altura, hemos devuelto esa ilusión. Ahora vuelvo más preparado, porque cuando llegué era un niño, ahora tengo más partidos en grandes competiciones y eso te hace ser más maduro", expresó sobre su experiencia como cedido en el club italiano.

Díaz aseguró que le "han servido de mucho" estos tres últimos cursos en la Serie A, de la que se proclamó campeón en 2022. "He crecido y madurado bastante. Vengo con muchas ganas de triunfar en el Real Madrid", reiteró.

"Cuando estaba en el Milan solo intentaba dar lo mejor para el Milan, porque es un club histórico. Ahora tengo esta oportunidad y estoy muy contento, es donde quería jugar", puntualizó sobre su aventura en el siete veces campeón de Europa.

El jugador admitió que ser delantero del Real Madrid tras las salidas de Karim Benzema y Marco Asensio, "dos grandes jugadores", añade una "presión" que es "bonita". "Hay que tener la presión para dar el máximo. Estaremos al nivel y representaremos al Real Madrid como mejor club del mundo", aseveró.

"Asensio es un gran jugador, no se trata de ser un suplente de lujo, es dar el máximo para el Real Madrid, trabajar con humildad para mejorar siempre", analizó, antes de dejar claro que "no se trata de luchar" con Rodrygo Goes, jugador con el que comparte demarcación. "Cada uno dará la mejor versión de sí mismo, no se trata de competir, se trata de dar lo mejor. Rodrygo tiene un talento increíble y me llevo muy bien con él. Aportaré trabajo y títulos, es lo que quiero", añadió.

"No he podido hablar con Ancelotti, ahora nos podremos poner al día. Estoy contento por poder trabajar con él. He hablado con mis compañeros, tengo amigos aquí, me han felicitado por estar de vuelta", apuntó sobre su futuro encaje en el vestuario blanco, del que destacó los logros de la temporada pasada y las "remontadas mágicas en el Bernabéu". "Al final el campo hablará. Estoy con ganas de empezar la pretemporada", dijo.

El futbolista reconoció ser "un afortunado por poder jugar con ambas piernas", un cualidad que le da "un plus más" en el campo. "La mejor posición es donde me ponga el entrenador, puedo jugar en las tres posiciones de ataque, también en el medio campo para conectar con los de arriba. Estaré a gusto donde me ponga el entrenador", se dirigió a Ancelotti.

"He tenido el privilegio de poder jugar en tres grandes ligas. Ahora soy más mayor y he madurado mucho más. La diferencia es el balón, la Premier es un poco más física, aquí hay más juego técnico. En Italia es todo más táctico, pero me ha venido muy bien para crecer y formarme de la mejor manera", comparó la Premier, la Serie A y LaLiga Santander.

Finalmente, Brahim Díaz valoró la opción de ser futuro jugador de la selección española absoluta, algo que siempre es "un orgullo". "Evidentemente, haciéndolo bien aquí llegarán más oportunidades", zanjó, antes de ironizar al ser preguntado por la posible llegada del francés Kylian Mbappé este verano. "Ya me doy cuenta que estoy aquí de nuevo, me imaginaba la pregunta...", bromeó. "Estaré contento esté quien esté en el vestuario, hay que respetar al club y no es el momento de hablar de esto", concluyó.

La idea es que ocupe el hueco dejado por Marco Asensio en la rotación pero anuncia que luchará por hacerse un hueco en el once titular.