Danza urbana, hip hop y una batalla de baile ponen el punto final con 'Canal Street' a la temporada de los Teatros del Canal, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Del 14 al 25 de junio llega Canal Street con tres espectáculos internacionales innovadores y una batalla de baile en la que algunos de los mejores breakers del mundo competirán en el escenario.

Canal Street comenzará su andadura con Abderzak Houmi y la Compagnie XPress, que representarán por primera vez en España 'Y'a plus d' saisons', un espectáculo de danza hip hop el 14 y 15 de junio. Al ritmo de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, en la versión de Max Richter, ejecutan una obra que aborda las disrupciones originadas por el cambio climático.

'Between Us' es la propuesta que The Ruggeds estrena en la Comunidad de Madrid los días 16 y 17 de junio. Su innovador estilo de baile les ha llevado a colaborar con artistas como Madonna, Rita Ora y Justin Bieber y les ha valido el reconocimiento mundial en numerosas batallas y campeonatos internacionales de breaking, entre ellos, el título mundial en el Campeonato Bboy del Reino Unido en 2014.

En 2019 estrenaron 'Between Us', una mezcla de música, acrobacias, teatro físico, humor y danza que trata sobre la idea contemporánea de familia, a tirmo de volteretas sincronizadas e intrincados juegos de pies.

El compositor, dj y diseñador francés Kiddy Smile llega a Canal Street en los días previos a la celebración de la Fiesta del Orgullo LGBTIQ+ en Madrid con 'The Fifth Element Ball', un show de seis horas en un espacio para la comunidad LGBTQ+.

Smile es uno de los principales estandartes europeos del vogue ball, un tipo de danza que remite a la cultura ballroom, vinculada al underground y la música de Smile.

El cierre de este evento lo pone el 25 de junio una competición internacional de baile que disputan los mejores artistas de breaking españoles e internacionales, cuyo premio es una plaza en la final internacional de la Battle Pro de París, prevista para el mes de octubre.