El teatro Fernán Gómez.Centro Cultural de la Villa acoge durante el mes de junio Danza en la Villa, ciclo que se consolida sobre los escenarios de este teatro del área de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid con 11 representaciones y a los bailarines Lucía Lacarra y Matthew Golding como punto de partida.

La directora artística del centro, Laila Ripoll, ha programado una tercera edición, que se desarrollará del 15 al 25 de junio, con ocho compañías. El objetivo de Ripoll es conseguir consolidar este ciclo de danza que contará con la Sala Guirau como escenario principal, donde se mostrarán las propuestas de mayor formato, ha informado el centro cultural en un comunicado.

El pistoletazo de salida al ciclo lo darán Lucía Lacarra junto a Matthew Golding que presentarán en Madrid su montaje 'In the still of the night'. Le seguirá la Compañía Nacional de Danza con Carmen de Johan Inger, y terminará la compañía Daniel Abreu y 'La Desnudez'.

La Sala Jardiel Poncela acogerá los espectáculos de Alberto Velasco (22 y 23 junio) y 'La finitud 'de Sara Calero el 25 de junio. Y, por tercer año consecutivo, la Sala III del teatro se une a Danza en la Villa y ofrecerá los espectáculos de las compañías Led Silhoutte + Marco Morau, Elías Aguirre y Sara Cano.

Raúl Arias ha sido el encargado de realizar el cartel de Danza en la Villa, siguiendo la línea de la imagen que ya realizó en la pasada edición. El significado del cartel lo explica el ilustrador con sus propias palabras, "enraizarse, crecer, florecer".

SALA GUIRAU Y JARDIEL PONCELA

Lucía Lacarra Y Matthew Golding ofrecerán en su espectáculo una historia "de amor eterno" por cuya interpretación Lacarra obtuvo el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en 2022. La obra, que llega a Madrid, cuenta una historia a dos tiempos, entremezclando la realidad con los recuerdos y ensoñaciones del protagonista.

Johan Inger ha sido galardonado con el Benois de la Danse 2016 por su coreografía 'Carmen', originalmente creada para la CND. Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND de montar una nueva versión, siendo él sueco y Carmen una obra con un marcado carácter español, se encontró ante un "enorme reto, pero también una gran oportunidad".

Por su parte, 'La Desnudez' es una propuesta poética sobre "el saber quererse". Creada en 2004, la compañía Daniel Abreu muestra el trabajo de este coreógrafo que se define en el uso de las herramientas sencillas del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad de los bailarines, con una gran vocación por el vocabulario físico.

'Sweet Dreams' de Alberto Velasco es una pieza de danza en la que se habla, un espectáculo de humor en el que se llora y un drama en el que hay "playbacks" y clases de cocina. "Un espectáculo sobre, a pesar de todo, las ganas de vivir", han señalado.

Sara Calero ofrecerá 'La Finitud', en un "pacto con la vida" y una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría.