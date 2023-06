El concejal socialista en funciones en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha alertado de que Vallecas se convertirá "en una ratonera" si con el cierre de la línea 1 de Metro desde el 24 de junio y hasta octubre no se garantiza la fluidez en la circulación de los autobuses.

Visto el plan alternativo que se va a poner en marcha, Benito ha lamentado que el alcalde en funciones, José Luis Martínez-Almeida, "no haya aprendido nada del último cierre de la línea 1" porque, "por muchos autobuses que pongan, si no garantizan la fluidez en el tráfico de la avenida de la Albufera la zona se convierte en una auténtica ratonera dado que es una calle que no tiene carril-bus en todo su recorrido".

Los socialistas proponen priorización semafórica, vigilancia real del carril-bus para evitar carga y descarga y doble fila, el refuerzo de otras líneas que circulan por Puente y Villa de Vallecas, una apuesta real por Bicimad (no tiene ninguna base en el Ensanche) y un autobús lanzadera que conecte este barrio con Conde de Casal.

"O toman estas medidas o el plan alternativo va a sumir Vallecas en un caos, metan los autobuses que metan", ha concluido Ignacio Benito.