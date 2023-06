En una entrevista concedida a OK Diario el líder de Vox, Santiago Abascal, ha explicado el motivo por el cual Rocio Monasterio y su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid decidió tumbar los presupuestos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de VOX subraya que ellos siempre han tenido la mano tendida con el Partido Popular. Abascal ha reprochado que en Madrid se han negado a derogar la Ley Trans permanentemente. "Se ofreció un acuerdo para derogar la Ley Trans que permitiera facilitar con la abstención la aprobación de los presupuestos y se rechazó directamente", ha asegurado el líder de VOX.

Santiago Abascal ha afirmado que "algunos tienen más facilidad para contar su versión que la que tiene VOX" en clara alusión a la presidenta Ayuso que acusó a Monasterio de bloquear la aprobación de las cuentas de la Comunidad de Madrid. El presidente de la formación conversadora ha defendido que no cree que VOX se haya equivocado, "otra cosa es que no hayamos conseguido explicar bien los motivos", se lamentaba Abascal. "Estoy profundamente convencido de que VOX ha hecho lo correcto porque VOX se debe a quienes les han apoyado. VOX no se debe a los dirigentes del Partido Popular ni es el coche escoba del PP", concluía.

El pasado mes de marzo, Rocío Monasterio reprochó a Ayuso que la Ley Trans de la Comunidad de Madrid sigue vigente porque el PP no apoyó la derogación propuesta por VOX en 2021 ni en la negociación de Presupuestos.