La Asociación de familias numerosas de Madrid asehuran que siguen estando ninguneadas por parte de la Comunidad de Madrid.

Denuncian que la Consejería de Educación de Madrid aprueba las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de becas para comedor escolar dejando arrinconadas a las familias numerosas de nuevo.

“Ya denunciamos que en este curso 2022-2023 nos volvían a ningunear al no considerarnos como grupo preferente para el acceso a las becas de comedor escolar. Y siguen insistiendo al seguir negándonos acceder a esta beca para el próximo curso escolar”, nos dice Menéndez desde la Federación madrileña.

“Para solicitarla nos obligan a considerarnos solo por la renta, aunque sea per cápita, pues limitan dicha renta per cápita a 4.260€, el mismo límite que a las familias con Ingreso Mínimo Vital. Así, consideran que las familias que accedan a esta beca para el comedor escolar sean familias vulnerables económicamente y así nos tratan, como si por ser numerosas fuéramos pobres. No como a otros grupos que no se les considera la renta para el acceso a la beca”, insiste Menéndez.

Recientemente se publicó el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley de familias, "donde nos querían eliminar". En dicho informe el Consejo de Estado defiende a la familia numerosa con esta justificación: "Concurre en las familias numerosas una circunstancia particular y exclusiva que las distingue de todas las demás, como es la contribución a la sociedad que estas familias hacen a través del capital humano que aportan. En un contexto demográfico caracterizado por el progresivo envejecimiento de la población y por un alarmante descenso de la natalidad, las familias numerosas ayudan a alcanzar la tasa de reemplazo generacional, cuya evolución en España no ha dejado de empeorar en las últimas décadas. Atendiendo a esta realidad, las medidas de protección a las familias numerosas cobran pleno sentido y se configuran no solo como una forma de equilibrar el mayor coste que la crianza de un determinado número de hijos supone, sino también como una manifestación de la acción promocional que los poderes públicos deben desplegar para incentivar o premiar comportamientos que benefician a la sociedad en su conjunto".

Por ello, desde la Asociación considenran "una injusticia y una discriminación hacia las familias numerosas madrileñas que, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, cuyo titular en funciones es D. Enrique Ossorio, nos sigan ninguneando en el acceso a las becas de comedor escolar".

Anuncian que se mantendrán "con firmeza y seguiremos insistiendo en esta reclamación y reivindicación y así se lo haremos saber al próximo Consejero/a que se nombre tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo".