La nueva presidenta de CRUE-Universidades, Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, se ha mostrado partidaria de fusionar los actuales ministerios de Ciencia y Universidades.

"Estoy convencida, y así lo trasladaremos a los candidatos que se presentan a las elecciones, de que necesitamos un Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que el 70% de la investigación se realiza en las universidades y ha animado a aquellos que están preparando en estos momentos sus programas electorales a que cuenten con ellas porque van a encontrar unos "aliados estratégicos" para llevar a cabo sus políticas.

Alcón, ha añadido, en una entrevista un día después de ser elegida como líder de los rectores españoles, que además se necesita que ese departamento lo dirija una persona que conozca las universidades, que sepa lo que pasa y también escuchar para después poder legislar teniendo en cuanta la realidad.

En todo caso, se ha descartado para ocupar ese puesto. "De ninguna manera. Mi responsabilidad está en la Universitat Jaume I y en CRUE", ha enfatizado para deslizar que, si le preguntan, ya dirá "en privado" quién es para ella un buen candidato.

"¿Y EL MINISTERIO DE IGUALDAD?"

Respecto a una hipotética desaparición del Ministerio de Igualdad, como ha planteado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es partidaria de conocer la propuesta completa. "Tendremos que esperar a ver la estructura propia del Gobierno y donde sitúan a Igualdad", ha reflexionado para precisar que no puede haber un ministerio para cada materia y apuntar que habría que saber si se está pensando en una vicepresidencia o en unir varios ministerios.

Temas más políticos como estos no le son ajenos a Alcón, que entre 2015 y 2017 fue diputada autonómica en las Cortes Valencianas como independiente en las listas del PSOE, una experiencia que, según explica, le enseñó a negociar para llegar a acuerdos y que no considera un hándicap para ocupar la presidencia de la CRUE. "Reivindicaré con contundencia lo que necesita el sistema universitario español gobierne quien gobierne, tanto a nivel de España como en las autonomías", ha sentenciado.

Precisamente, en materia de Igualdad, la rectora admite que es "complicado" que las mujeres alcancen los puestos de más responsabilidad en el ámbito universitario aunque defiende que hay equilibrio o incluso más mujeres que hombres en los equipos de dirección. Y, aunque no rechaza medidas de discriminación positivas para incentivar la presencia de alumnas en grados en los que están infrarrepresentadas, avisa de que hay que sensibilizar desde etapas educativas más tempranas para que esos porcentajes vayan cambiando.

ESCUCHAR A LAS UNIVERSIDADES

Por otro lado, Alcón ha aplaudido la paralización de la implantación de la nueva EBAU debido a la convocatoria de elecciones. "Me parece muy prudente y responde a una de las peticiones que CRUE hemos trasladado reiteradamente --ha recalcado puntualizando que se avisó de la importancia de tener cuidado con la duración de la prueba--. Es un magnífico ejemplo de que es importantísimo que escuchen a las universidades. Aplaudimos y estamos dispuestos a retomar el diálogo cuando sea el momento".

Sobre la posibilidad de implantar una prueba única en toda España, como pide PP o Vox, ha asegurado que los rectores están a favor de todo aquello que vaya a favorecer la igualdad de oportunidades. Sin embargo, advierte de que para que hubiese una prueba única, tendría que haber un Bachillerato único en toda España, algo que no ocurre. "Cuidado con generalizar argumentos si no se ha reflexionado suficiente sobre ellos", alerta al tiempo que pide huir de polémicas que lleven a que las lenguas sean "instrumento de confrontación".

Como la EBAU, Alcón también ve con buenos ojos que la Ley de Enseñanzas Artísticas haya decaído en el Congreso. "Tendríamos que saber dónde estamos para saber dónde queremos llegar", ha señalado sobre una norma con la que los rectores se mostraron críticos.

MORATORIA PARA LA COTIZACIÓN DE PRÁCTICAS

Igualmente, ha pedido una moratoria para la cotización a la Seguridad Social de las prácticas universitarias, que entra en vigor en octubre de este año. "No se nos ha entendido. Las prácticas tienen un carácter formativo, no estamos hablando de contratos laborales. No está consensuado con las universidades", ha dicho para advertir que algo similar pasa con el Estatuto del Becario que, en este caso, puede no ver la luz por la convocatoria de elecciones.

Sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), Alcón cree que no responde a todo lo que el sistema necesitaba, pero que algunos de los preceptos que recoge, como la ciencia abierta, el aprendizaje para toda la vida o la transferencia de conocimiento, eran una necesidad. Su mayor preocupación es, en todo caso, cómo hacer cumplir el compromiso de destinar un 1% del PIB a Universidades. "Necesitamos un calendario, una programación para ver cómo podemos hacer viable la LOSU. Si no tenemos esa financiación. Tenemos que dejar de hablar porque la LOSU no se va a poder aplicar. Si conseguimos eso, ya me daría por satisfecha", ha afirmado.

Otras de sus prioridades para su mandato son fortalecer el debate en el seno de la CRUE, avanzar hacia el mejor marco legislativo posible, tener una participación más activa en la Estrategia de Ciencia e Innovación y prepararse para los retos de la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital.

Precisamente, sobre esta última, Alcón ha apuntado que no ve la Inteligencia Artificial ni como ventaja ni como desventaja sino como "una realidad". "Sería un error girar la vista y huir de esa realidad", ha dicho para recordar que ya están trabajando en medir el impacto de esta tecnología en el ámbito universitario y, especialmente en la evaluación. En cualquier caso, se ha mostrado contraria a prohibir el uso de ChatGPT entre los alumnos.

"Yo creo que prohibir las cosas nunca es una buena solución. Tenemos que analizar, ver cómo va a impactar, reaccionar y hacer de esa realidad un instrumento. Hace años se pedía que las calculadoras no entraran en los exámenes ¿Alguien pensaría que una calculadora ahora no la podemos utilizar? Cualquier cambio, el ser humanos lo vive como una amenaza", ha concluido.