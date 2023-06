La líder de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha insistido este miércoles e que las negociaciones con Sumar para concurrir a las elecciones generales del 23 de julio "van bien" y se ha mostrado convencida de que habrá "acuerdo".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional antes de realizarse la foto institucional para el Parlamento autonómico, Mónica García ha vuelto a acusar al exvicepresidente Pablo Iglesias de "mentir" porque su partido no ha "vetado a nadie" para que se sumen al partido de Yolanda Díaz.

"Nosotros estamos haciendo un proceso de negociación discreto, pero que va bien, que va a buen puerto y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo y estamos optimistas. Creemos que ese espacio progresista necesita de todos remando en la misma dirección", ha defendido.

Así, ha defendido que desde el primer momento Más Madrid se ha "remangado" y se ha puesto a "apoyar", sin ir en contra del resto "de fuerzas progresistas" y sin "insultar".

Además, ha remarcado que ellos se hacen cargo de "los intereses de los madrileños" y también quieren hacerse cargo "de los españoles". En ese sentido, ha incidido en que ya se encuentran "en el espacio progresista que va a sumar para las próximas elecciones".

"Lo hacemos con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y también lo hacemos con toda la generosidad, sabiendo además que hemos tenido unos muy buenos resultados el pasado 28 de mayo y que los resultados de Más Madrid avalan nuestro trabajo, nuestra manera de hacer. Queremos contribuir a ese espacio progresista que tiene que apuntalar entre otras cosas todas las leyes progresistas que se han traído", ha expuesto.

Pese a ello, no ha querido entrar en "los pequeños detalles" de la negociación para "no contribuir al ruido", ya que las negociaciones "son complejas y muy delicadas". "Estamos cosiendo con un hilo fino y no queremos ni que el hilo se rompa, ni dar puntadas sin hilo, y queremos que salga adelante y que podamos ponernos a hablar cuanto antes de lo que supone el reto que supone", ha defendido.

Justo esta tarde a las 19 horas Más Madrid celebrará un Plenario con toda su militancia para abordar colectivamente cómo presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio.