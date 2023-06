Teatros del Canal ofrecerá en su nueva temporada 2023/2024 un total de 95 espectáculos --con 30 propuestas teatrales, 31 coreográficas y 22 musicales, entre otras-- con espacio para artistas como Antonio Najarro, Olga Pericet o Andrés Lima.

Así lo ha trasladado este martes la directora artística de la entidad cultural, Blanca Li, quien ha dado a conocer toda la programación acompañada de la consejera de cultura en funciones, Marta Rivera de la Cruz. Li ha destacado que en 2024 se cumplirán 15 años de Teatros del Canal y ha puesto el foco en las líneas que han marcado su trabajo, como es el apoyo a la creación nacional, además de programar trabajos de grandes creadores de todo el mundo.

La nueva programación reúne obras experimentales y de vanguardia, más convencionales y clásicas, para adultos y pequeños, conciertos y shows musicales, danza, teatro de creación, instalaciones y shows de tecnología, arte y ciencia visionarios, óperas contemporáneas y clásicas, circo, recitales poéticos, performances y acciones escénicas.

Formarán parte de la misma 41 compañías internacionales procedentes de 21 países. Además, se presentarán 71 estrenos, 16 de ellos serán estrenos absolutos, además de 30 estrenos en España y 25 en la Comunidad de Madrid.

En teatro, engloba 30 montajes de muy variado signo, además de 31 espectáculos que incluyen danza contemporánea, danza española, flamenco, hip hop y danza-teatro. La música es otra de las grandes protagonistas, además de contar con cinco festivales propios, una actuación de magia, dos de circo, una ópera, una zarzuela y dos shows tecnológicos.

CLÁSICOS UNIVERSALES Y TALENTO INTERNACIONAL

Grandes nombres de la escena nacional e internacional mostrarán en 30 espectáculos lo más novedoso del teatro contemporáneo. Así, tres montajes nacionales revisitarán dos clásicos universales: William Shakespeare y Lope de Vega.

Del primero Andrés Lima dirige 'La comedia de los errores', en una versión de Albert Boronat con Pepón Nieto. Por su parte, la Fundación Siglo de Oro y Cervantes Theatre de Londres propician los estrenos absolutos de sus versiones de la obra inédita, recién descubierta, 'La francesa Laura', y el de 'Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido', las dos de Lope de Vega.

Albert Tola firma 'Las noches malas' de Amir Shrinyan, una obra sobre un joven que pide asilo político alegando su homosexualidad, por la que es perseguido en Oriente Medio. Mientras, Rulo Pardo, autor y director de Polar, presenta una comedia trágica en la que tres historias cómicas están unidas por un accidente ecológico.

Por su parte, el director del festival de Otoño, Alberto Conejero, es el autor de 'En mitad de tanto fuego', protagonizada por Rubén de Eguía, que desde la 'Ilíada' y otros textos analiza el deseo, la guerra o la deserción.

Además Raúl Tejón protagoniza otro de los estrenos absolutos, 'Barrabás', sobre la figura bíblica; mientras Vicky Luengo hace lo propio con 'Prima facie', de la australiana Suzie Miller, que inaugurará la temporada el 31 de agosto.

La Compañía exlímite estrenará su cuarta obra, 'Ficciones', que reflexiona sobre la naturaleza de la ficción. Además, a modo de homenaje póstumo, los Teatros de Canal acogerán 'Sibaris', la única obra teatral del escritor de novela negra Domingo Villar, recientemente fallecido. Una comedia criminal dirigida por Carlos Blanco.

En cuanto al talento internacional, el dramaturgo y director canadiense Wajdi Mouawad presentará 'Mère', tercera obra del ciclo Domestique. Y de ese agitador teatral italiano que es Pippo Delbono llega 'Amore', una incursión en el mundo portugués y en el de sus poetas. Asimismo, Fabio Condemi rescata una de las obras teatrales del genio Pier Paolo Pasolini, 'Calderón', que retrata la España franquista de los años 60.

'Calderón' forma parte del proyecto europeo de producción y distribución Próspero, que también ampara 'Hedda', una variación contemporánea de 'Hedda Gabler' de Henrik Ibsen dirigida por la belga Aurore Fattier.

De Rumanía procede la versión que el director británico Declan Donnellan ha acometido con el Teatrul National Marin Sorescu de 'Edipo rey', de Sófocles. Especialmente significante será Ubu de uno de los maestros del teatro mundial, Robert Wilson.

Otro retrato de mujer es 'Angela (a strange loop)', una meditación de la directora alemana Susanne Kennedy y el artista multimedia Marcos Selg sobre la enfermedad y la pertenencia.

BALLET NACIONAL Y VANGUARDIAS

Teatros del Canal propone, por otra parte, 31 espectáculos de danza y destaca la aportación nacional con dos estrenos absolutos: 'Vav', de Daniel Abreu, y 'Muerta de amor', del coreógrafo y bailarín Manuel Liñán.

Por su parte, el Ballet Nacional de España exhibe 'La Bella Otero', una reflexión sobre el maltrato, la ambición, el éxito, la incapacidad de amar y la soledad. Otros nombres destacados que se darán cita en Teatros del Canal son La Ribot (DIEstinguished), Sol Picó (con Charlotta Öfverhol y Natsuki en Titanas, el arte del encuentro) y Lucía Lacarra con Matthew Golding en 'Lost Letters (Cartas perdidas)'.

La danza teatro aporta una de las propuestas más estimulantes de la temporada: 'Kill me', la continuación de 'Love me' (2020) y 'Fuck me' (2022), de la creadora argentina Marina Otero.

Y en el terreno de la danza española y flamenco, está la nueva propuesta de Olga Pericet, 'Materias Cap II. De la Leona a la Invencible', y el espectáculo 'Debajo de los pies', de Eduardo Guerrero.

El Centro Coreográfico Canal y su interés por fomentar la creación en todas las danzas propicia el ciclo Canal Baila, a través de sus diez residencias de creación, que se presentan en la Sala Negra.

Dentro de la programación internacional destaca la coproducción en la que también participan los Teatros de Canal, 'S 62° 58', W 60° 39'', de Peeping Tom. Por su parte, la Sydney Dance Company, bajo la dirección artística del barcelonés Rafael Bonachela, llega a Madrid por partida doble, con 'ab [intra]' e 'Impermanence'.

De Australia llega 'Manifesto', último trabajo de Stephanie Lake, una de las más importantes coreógrafas de danza australiana de la última década. En el montaje que estrena en Teatros del Canal, reúne a nueve bailarines que se mueven al ritmo del sonido crudo y sin amplificar de nueve baterías.

Además Saburo Teshigawara traerá a Madrid el programa doble que ha concebido para el Ballet Basel, con 'Metamorphosis', y la creación de una pieza específica para esta compañía, 'Verwandlung'. Y de Países Bajos procede el poético drama amoroso 'Unseen', último espectáculo de la Jakop Ahlbom Company.

Y TAMBIÉN MÚSICA

La música mantendrá su presencia en la programación 2023-24 de Teatros del Canal, con 22 conciertos de distinto tipo. Las Noches del Canal servirán para este propósito, pero sobre todo la Sala de Cristal, que consolidará sus ciclos de jazz, música electrónica, pop, rock y trap, flamenco y otras propuestas híbridas.

Destaca 'iSlave', uno de los estrenos absolutos españoles, que toma partido crítico contra las nuevas tecnologías. Con música de Alberto Bernal y dramaturgia de Mar Gómez, esta instalación inmersiva pone en contexto el éxito de fenómenos tecnológicos como la inteligencia artificial y la precariedad laboral entre los que producen y sostienen su hardware, los llamados iSlaves.