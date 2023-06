La Policía Nacional busca al autor o autores del robo de diversos artículos relacionados con los cigarrillos electrónicos de un stand de la Feria del Vapeo celebrada este fin de semana en el recinto ferial madrileño de la Casa de Campo, ha informado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La compañía china víctima del robo denunció ayer los hechos en comisaría y detalló que le habían sustraído 80 equipos de vapeo, 300 esencias de diferentes sabores y 1.000 muestras de vapeo. El material robado en la feria podría ascender, aproximadamente, a unos 7.500 euros, han certificado las mismas fuentes.

Los perjudicados aseguraron que se encontraron el lunes por la mañana con el stand desvalijado y desmontado, por lo que el robo tuvo que haberse cometido la noche de antes, ya que la feria, llamada 'Vapexto Spain 2023', terminó el domingo por la tarde.

Inmediatamente, empezaron a hablar con trabajadores e informaron al organizador de la misma, que señaló que el robo pudo cometerlo alguno de los trabajadores del desmontaje, por lo que les pidió que no denunciaran ante la Policía porque con esos antecedentes no le permitirían volver a celebrar la feria el año que viene. El promotor trató de llegar a un acuerdo con la firma china, incluso amenazándoles con no dejar presentarse el año que viene si no convenían una solución extrapolicial, según publica hoy el diario 'El Mundo'.

No obstante, las víctimas del robo denunciaron este lunes lo sucedido en la comisaría de Moncloa-Aravaca. Los agentes llegaron horas después al Palacio de Cristal de la Casa de Campo para analizar lo sucedido y encontraron el estand revuelto, botellas vacías y cajas sin material. Ahora buscan al culpable o culpables de la sustracción.