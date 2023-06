El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado que en las listas electorales para las elecciones del 23 de julio se combinará la continuidad con las nuevas incorporaciones, aunando además "experiencia" y "talento".

Además, ha descartado que su formación vaya a concurrir en coalición electoral con otros partidos.

"No, en principio no hay prevista ninguna coalición. Se me puede escapar, pero no hay prevista ninguna coalición", ha confirmado Sémper al ser preguntado si el PP podría concurrir en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN) como hizo en otras citas electorales o incluso con Foro Asturias o el PAR.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha indicado que la "expectación" por conocer las candidaturas del PP reside "sobre todo" en sus adversarios políticos.

En este sentido, Sémper ha afirmado que en las listas del partido "habrá continuidad" en algunos lugares y "nuevas incorporaciones" en otros, con "con toda normalidad y con toda tranquilidad". "El presidente Feijóo va a contar con los mejores. Talento y representatividad", ha manifestado, al ser preguntado si habrá muchos cambios en las candidaturas.

Sémper, que es también vicesecretario de cultura y Sociedad Abierta, ha explicado que serán unas listas electorales en cada una de las provincias de España que "aunarán experiencia", pero también "talento".

NERVIOSISMO ENTRE ALGUNOS PARLAMENTARIOS

Estos últimos días, diputados y senadores del PP han admitido que hay "inquietud", "nerviosismo" e "intranquilidad" dentro del Grupo Popular por la confección de las listas a las elecciones generales del 23 de julio, ante la incógnita acerca de si Feijóo, optará o no por una elevada renovación.

Sin embargo, esa incertidumbre va a durar apenas dos semanas porque entre el 14 y el 19 de junio los partidos tienen que presentar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado, según consta en el decreto de convocatoria de las generales publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según los Estatutos del PP, la aprobación de las candidaturas que se presentarán en las elecciones a las Cortes Generales corresponde al Comité Electoral Nacional, un órgano que preside el gallego Diego Calvo, quien es también vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta.

EL PP PROMETE CAMPAÑA "EN POSITIVO" FRENTE A LA "BRONCA"

Sémper ha pronosticado una campaña de generales "de mucho ruido y mucha bronca" y ha avisado que el PSOE va a tener "complicado" que los ciudadanos crean que Feijóo, Cuca Gamarra o él mismo son "peligrosos trumpistas". "Creo que es muy mala estrategia", ha aseverado, para subrayar que la sociedad española está "harta y cansada de enfrentamientos".

Además, ha avisado que por mucho que les llamen "trumpistas" o "extrema derecha" no van a entrar al "trapo" ni van a contribuir a "enfangar más la política española" porque lo que necesitan es "abrir un nuevo tiempo, de ilusión y de reformas".

En este sentido, Sémper ha anunciado que el PP prepara "una campaña en positivo y de altísimo perfil en ilusión, ideas y propuestas" con el único objetivo de ir incorporando cada vez a más españoles a la alternativa que representa el partido de Feijóo.

El portavoz del comité de campaña ha resaltado que "el nerviosismo, la incomodidad y la desorientación" en la que está instalado Sánchez evidencia que "no ha entendido" el mensaje que los españoles le dieron el 28M. "El PP no entrará al trapo de sus provocaciones y su voluntad de generar lío, bronca y polarización en la sociedad", ha abundado.