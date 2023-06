La vicealcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, aprovechará hasta el último momento su cargo en el Ayuntamiento de Madrid para despedirse tras quedar fuera del espacio político madrileño para el próximo mandato y "hacer cosas mejores" por Madrid.

En un evento de Hostelería Madrid, Villacís ha intervenido durante la presentación de los 200 locales que ya han implantado políticas de sostenibilidad real y están distinguidos como hostelería sostenible en 2023.

Su participación se produce una semana después de que Cs no consiguiera entrar en el futuro gobierno municipal al no lograr superar el 5% de votos para tener representación, por lo que no tendrá presencia en el mapa político madrileño. José Luis Martínez-Almeida tomará el próximo 17 de junio posesión como alcalde y gobernará en solitario al alcanzar mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales.

"Le debo muchísimo a esta ciudad, he disfrutado trabajando por los madrileños y estoy recibiendo muchos mensajes de reconocimiento y cariño", ha destacado la política madrileña, quien recorrerá durante los próximos quince días los lugares a los que ha intentado ayudar para despedirse de este ejercicio y agradecer el cariño de la gente con la que se ha encontrado.

"Eso es lo que voy a hacer, no bajar los brazos sino aprovechar hasta el último momento esta Vicealcaldía para hacer cosas mejores", ha reseñado, recalcando que lo que hay que hacer es "seguir pensando en Madrid" y, sobre todo, "desear que esta ciudad siga su curso".

"Madrid está evolucionando muy rápidamente. Somos un ejemplo de éxito y yo lo único que quiero es que todo el mundo realice la política de la mejor manera posible con ese sentido de la ciudad que nos ha llevado hasta donde estamos ahora mismo", ha subrayado.