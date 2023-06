Cuatro producciones internacionales, dos de ellas italianas, cerrarán esta semana el festival Madrid en Danza, con estrenos como el de 'M' de la coreógrafa canadiense Marie Chouinard o el de 'Faro Faro' y la originalidad de la danza de Massidi Adiatou.

De esta forma, el miércoles y jueves será el turno de 'M' (Sala Roja de Teatros del Canal), de la canadiense Marie Chouinard, una de las figuras femeninas más destacadas de la danza internacional.

Desnudos de cintura para arriba, ataviados con pantalones y pelucas de colores vibrantes, hombres y mujeres evolucionan en el escenario con la música de sus voces y de la que ha compuesto para la ocasión Louis Dufort.

En esta obra, Chouinard ha creado "una oda a la vida con sus sonidos conmovedores, divertidos, extraños en un espectáculo que despierta emociones y absorbe en un mismo gesto la danza, la poesía, el dibujo, la fotografía, el cine, la instalación de plástico y las nuevas tecnologías", ha resaltado Madrid en Danza en un comunicado.

Por su parte, el coreógrafo italiano Mauro Astolfi indaga en 'The real you' (8 de junio en el Teatro del Bosque de Móstoles) en la identidad personal. Se trata de uno de los puntales de la danza contemporánea de su país con su compañía Spellbound, fundada junto a Valenia Marini, que ejerce la labor de gerente.

En esta obra, el creador italiano se pregunta si es posible crearse una identidad propia fuera del modelo en el que otros deciden quiénes somos. La obra está dividida en tres partes --If you were a man, Unknown woman y The real you-- y apunta a la voluntad de la persona de eludir reglas para hallar su propio orden.

Una segunda producción italiana llegará el día 10 al Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial de la mano de 'IMA', de Sofia Nappi y su compañía Komoco. Estrenada en la Bienal de Venecia durante la pandemia, esta pieza es una reflexión sobre la soledad del propio cuerpo.

En escena, los intérpretes aparecen con máscaras de personas ancianas y llevan a cabo un progresivo proceso de rejuvenecimiento. De los movimientos torpes, lentos del principio evolucionan hacia la juventud, hacia la vida en una llamada a recuperar sentimientos, a desembarazarnos del pesado equipaje del tiempo que cada uno lleva consigo, a vivir en el presente, describe Madrid en Danza.

Finalmente, en la última semana de Madrid en Danza también llegará el estreno en España de 'Faro Faro' (Sala Verde, del 9 al 11 de junio), en la que eel coreógrafo de Costa de Malfil Massidi Adiatou, al frente de la compañía marfileña N'Soleh, que fundó en 1990, levantará en el escenario un ring de boxeo.

En ese escenario deportivo, que simboliza un lugar de disputa permanente, un grupo de jóvenes vestidos con trajes de marca de última moda desarrollan los bailes que han creado. Allí evolucionan al ritmo del break dance, las artes marciales, las danzas tradicionales africanas y del coupé decalé, la música característica de Costa de Marfil, exaltando la belleza y la diversidad cultural africana.