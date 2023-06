Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad en funciones, ha insistido este lunes en que no se puede anular una oferta pública de Empleo (OPE) ya convocada, como lo exigen los médicos no fijos de la Comunidad, quienes desean que se sustituya por un concurso de médicos para acabar con la situación de temporalidad que sufren.

Durante una visita al Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de la capital, el consejero en funciones ha recalcado que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como los servicios legales de la Abogacía General de la Comunidad han dejado claro que no es posible desistir de una OPE ya convocada, por lo que ha abierto la puerta a encarar este proceso hacia la estabilización.

La FEAS de la Comunidad de Madrid suspendió la huelga el miércoles pasado para protestar contra la temporalidad en el Sermas hasta que se forme un nuevo Gobierno Regional tras las elecciones.

El 4 de mayo, la Plataforma de Médicos y Otros Facultativos (FEAS) no fijos de la Comunidad de Madrid, con el respaldo de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato médico Amyts, inició una huelga indefinida los martes y jueves, que se prolongó durante ocho jornadas hasta su suspensión.

Tras la celebración de los comicios del 28M, en los que la presidenta Isabel Díaz Ayuso obtuvo una mayoría absoluta, los convocantes han decidido paralizar los paros hasta que se configure el nuevo gobierno. "Esto no significa que abandonamos nuestra causa. Seguiremos en lucha hasta que consigamos la anulación del concurso-oposición, ya que estabilizar a los médicos de Madrid por sus méritos profesionales es justo, legítimo y legal", advirtieron.

La plataforma reclama a Ayuso una "reunión urgente" para abordar esta situación. "Seguimos esperando soluciones a nuestra situación de precariedad laboral. Nada ha cambiado", señalaron tras casi un mes de huelga.

Los convocantes, junto a SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos, llevaron a cabo hace un año una huelga indefinida para denunciar la temporalidad en el Sermas. Entonces se llegó a un compromiso para la convocatoria por concurso de méritos de entre 2.500 y 3.120 plazas a facultativos de larga duración. Un año después, señalan, la "falta de voluntad" del Ejecutivo autonómico ha impedido solventar la situación.

Los médicos y especialistas no fijos que se agrupan en una plataforma están exigiendo la revocación de la OPE 2018-2019, que contenía 3.247 puestos de trabajo para facultativos, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara la Ley de Temporalidad 20/2021.

Los solicitantes piden que se abandone el concurso-oposición y que las plazas sean convocadas por concurso de méritos, no en el proceso de la Ley 20/2021, como se hizo con los médicos de Urgencias.

En este sentido, han alegado que "no existe motivo de diferenciación" para equiparar la situación actual con la de los médicos de Urgencias en el caso de las 3.245 plazas de la OPE de 2018/2019. "Es más, tenemos una posición más reforzada, porque la convocatoria de Urgencias no había sido impugnada por procedimiento de revisión de oficio", han asegurado.

Asimismo, rechazan que para ello se deba contar con el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, como dice la Consejería. "Si la negociación concluye sin acuerdo, la Administración siempre puede utilizar el poder de imposición unilateral de sus condiciones", alegaron, recordando casos como el de plan de urgencias extrahospitalarias, puesto en marcha con la oposición de los sindicatos.

La plataforma sugiere que se tomen en cuenta los ejemplos de Canarias y Andalucía para solicitar que se haga un concurso de méritos para las plazas convocadas antes de la Ley 20/21.

No es el caso de la Comunidad de Madrid, a la que acusan de falta de "voluntad política". "La aprobación por su parte de una OPE en 2021 para un concurso-oposición no asegura las plazas de profesionales con más de 10-15 años en sus puestos, con el riesgo que ello supone para todo el sistema. Ni los profesionales podemos ser castigados por una temporalidad que no elegimos, ni los pacientes deben ser perjudicados por la inestabilidad que generaría cambiar a miles de especialistas, ni el sistema puede prescindir de nuestra experiencia", alegan.

La Consejería de Sanidad ha iniciado un proceso de estabilización para fijar aproximadamente 40.000 plazas en el Sermas hasta finales de 2024. Esto hará que el personal fijo represente el 92% de la plantilla, alcanzando así el límite de temporalidad del 8%.

En particular, hay un total de 9.000 vacantes relacionadas con la Ley 20/2021, así como 31.000 oportunidades de empleo (OPE) en diferentes etapas de desarrollo en el Servicio Madrileño de salud (Sermas).