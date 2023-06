El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este jueves que sus pupilos estarán cuando les "toque estar" si Real Madrid y FC Barcelona "se equivocan", pero subrayando que "se tienen que equivocar los dos" ya que compiten "todo el tiempo" y ponen las cosas difíciles al club colchonero y a cualquier aspirante a títulos.

"No hay que mentir a la gente. Nosotros estamos para competir y siempre estar a la expectativa. Si se equivocan, estamos nosotros cuando nos toque estar. Pero si se equivocan dos, claro, porque aquí se tienen que equivocar los dos. Son dos en la Copa del Rey, en la Supercopa, en la Champions... Son dos todo el tiempo", comentó el 'Cholo' Simeone durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE'.

El técnico argentino opinó que habrían peleado por el título de LaLiga con el buen juego del tramo final de curso. "Si hubiéramos hecho en la primera parte de la temporada lo que hicimos ahora, sí; pero no lo hicimos. La realidad es la realidad. En el Real Madrid y el Barcelona su objetivo primordial es salir campeón. Si no salen campeón es un problema, ya sea en Liga o ya sea en Champions. Están ellos para ganar LaLiga, nosotros estamos para ser terceros; y si no estamos terceros, es un problema claramente", explicó al respecto.

"Nosotros tenemos la obligación de salir terceros o cuartos. Ahora, cuando salimos campeón, es extraordinario. Cuando el Madrid y el Barcelona no salen campeón, es un problema. Y es la realidad. Pero yo creo que eso lo entendemos. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto. Pero no es fácil cuando Lewandowski llega al Barcelona ni cuando el Madrid tiene una estructura de chicos que obviamente han ganado siempre", reiteró.

"El Villarreal crece, el Sevilla esta temporada no le fue bien, el Athletic de Bilbao crece. Nosotros vemos también a los que nos vienen, nosotros somos el Real Madrid y el Barcelona de los que te estoy nombrando y nosotros salimos todos los años adelante de todos los que te estoy nombrando", le espetó Simeone al periodista Juanma Castaño.

"Yo firmo ser primero, claro, siempre. Ahora, después si tengo que ser tercero, seré tercero, y si puedo ser segundo, aspiraré a ser segundo. Pero quiero ser primero, siempre. En el club, en consecuencia de lo que trabajamos, vamos todos en la misma línea. Nosotros somos todos aspirantes a querer salir primero, pero sabemos que nuestro objetivo para que el club siga creciendo como sigue creciendo es entrar en Champions League", argumentó el entrenador rojiblanco.

Además, Simeone repasó LaLiga 2022/23, con mucha solidez defensiva del Barça. "Si yo ganase 1-0 todos los partidos, sería feliz. Porque hay una gran concentración para poder ganar 1-0 y no es fácil sostener el 1-0. Me imagino que en estos 1-0, el Barcelona ha merecido meter tres goles y los ha fallado o no ha aprovechado las situaciones que ha tenido. No creo que haya ganado 1-0 porque se ha defendido. No, ha ganado 1-0 porque no ha sido contundente", valoró.

"Yo entendí a partir de noviembre que lo que le pase a toda la gente que me rodeaba no era mi problema. Mi problema eran los muchachos que estaban con nosotros, el grupo y el equipo para sacarlo adelante. Me entrego de la misma manera, trato de estar de la misma manera, empezamos a ganar a partir de la fecha número 15. Seríamos primero de LaLiga si hubiéramos jugado así hasta hoy. Y es normal que la gente vuelva a estar con el entrenador, con el equipo, con los futbolistas. Y cuando las cosas van mal, es normal que se pueda alejar", prosiguió.

Sobre el delantero portugués João Félix, confirmó que "tendrá que venir al Atlético de Madrid" tras su infructuosa cesión al Chelsea FC. "Tendrá que volver a trabajar con nosotros y obviamente estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tendremos unas condiciones enormes porque él cabecea bien, golpea bien de derecha, golpea en la izquierda, tiene habilidad, es un jugador técnico, tiene visión de juego, es inteligente y será lo que él quiera hacer", auguró para el joven luso.

"YO SOY COMPATIBLE CON TODO EL MUNDO MIENTRAS PODAMOS GANAR"

"Yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos ganar. Yo no tengo ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan. Yo te hablo de lo futbolístico, y en lo futbolístico es un chico que tiene condiciones, que juega bien, que siempre ha demostrado calidad, que está siempre en boca de todos porque demuestra cosas importantes. Es un chico joven, un chico que tiene un futuro importante por delante y ojalá que, si es con nosotros, mejor; y si no es con nosotros, que lo pueda lograr en otro equipo", señaló.

También habló respecto al futuro del belga Yannick Carrasco. "Está esa opción del Barcelona ahí dando vueltas, que es una posibilidad linda para su carrera. Ojalá que, si se va, se vaya con la alegría de haber dado lo mejor; y si se queda, que se quede para dar lo mejor. Yo siempre quiero que los jugadores buenos se queden, claro. Pero bueno, ya después si se va, agradecerle todo lo que nos dio; pero si se queda, que nos dé lo mejor que tiene", repitió.

Simeone negó que "en este momento" sea "la prioridad" su renovación de contrato. "Hay muchas más prioridades a resolver y en este caso, si lo tendremos que hablar, lo hablaremos más adelante cuando Miguel Ángel [Gil Marín] entienda que es el momento adecuado. Ahora no me lo van a ofrecer porque conozco al club y sé cuáles son las prioridades y en este momento la prioridad es otra", apuntó.

"MOURINHO HA MARCADO UNA ÉPOCA"

Por otra parte, dio su opinión sobre la eterna rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola. "Mou ha marcado una época, ha generado en los entrenadores algo diferente porque ha peleado desde lugares distintos a los que le ha tocado estar a Guardiola. Más allá de pasar por el Madrid, siempre ha estado en equipos como el Porto, como la Roma ahora, como el Tottenham, como el Inter, que siempre ha sido más fácil por estar cerca de ganar", recalcó el 'Cholo'.

"Ahora mismo en la Roma ha ganado la Conference y este año ha llegado a la final de la Europa League. Ha sido un reto, ha podido competir bien la final, más allá de haberla perdido, y siempre ha tenido la posibilidad de estar rodeado de grandísimos futbolistas", declaró sobre la reciente derrota de los 'giallorossi' frente al Sevilla FC en la tanda de penaltis.

"En realidad es más difícil ganar todos los días y Guardiola gana todos los días. No es fácil ganar todos los días, más allá de que te pongan las posibilidades para ganar: necesito un '9' que haga goles, busco el mejor '9' del mundo y me traen un '9' que haga goles, pero eso es difícil", matizó finalmente sobre el técnico del Manchester City.