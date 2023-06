El alcalde de Arganda del Rey en funciones y presidente de la Federación de municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha sugerido al PP que no tiene necesidad de gobernar con los votos de Vox, quien le puede chantajear, ya que ha sido la lista "más votada".

En declaraciones a los periodistas antes de celebrarse una reunión entre el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y los secretarios generales de cada municipio, a las puertas de Ferraz, Hita ha indicado que al portavoz del PP en el municipio, Alberto Escribano, ya le ha trasladado que no hace falta "que se ponga en manos de Vox" porque sería el alcalde de la ciudad de Arganda "sin tener que llegar a un pacto de gobierno con Vox".

"Yo no he ofrecido los votos del PSOE al PP, evidentemente lo que le he dicho directamente es que no tiene por qué dejarse en manos de Vox. Sería una legislatura en Arganda, imagino que en otros sitios también, tremendamente difícil para la ciudadanía y restrictiva de derechos también para los ciudadanos de los ayuntamientos", ha matizado.

A su parecer, se verían mermados "muchos aspectos de la vida de los ciudadanos que se desarrollan en los municipios en cuestiones como la igualdad, cuestiones como la diversidad o como la seguridad".

"Nosotros no facilitamos, nosotros proponemos, nosotros lo que queremos es que Vox no se adueñe de las instituciones. Y en estos momentos lo que queremos es aconsejar al Partido Popular que en alas de la democracia de los ciudadanos no se abandone a gobierno con la ultraderecha. No se necesitan los votos de Vox, pues no se tienen por qué aceptar, porque Vox, sabemos que en todas las instituciones nacionales que está hace una política chantajista también al gobierno del que forma parte", ha explicado el aún regidor.

De que este ciclo electoral no sea exactamente como el que acabamos de terminar. Ha sido arrollador para algunos municipios, ha sido difícil de superar, pero bueno, hay optimismo y lo que queremos es seguir avanzando.

En cuanto a las próximas elecciones generales, Hita ha animado a "seguir convenciendo a la ciudadanía de que estos últimos años de gobierno socialista han sido muy importantes" y de que "se han hecho muchos avances en derechos, se han modificado los derechos de los trabajadores para su beneficio, se ha subido el salario mínimo, se han aumentado las pensiones".

Por eso, ha instado a ponerse en marcha en "modo on electoral" y ha defendido que estas elecciones municipales "tampoco han sido un desastre" cuando han sido el segundo partido a nivel nacional y "no por tanta diferencia".