La capitana del Atlético de Madrid, Lola Gallardo, reconoció este miércoles que ha sido "una temporada dura" para el club que, sin embargo, "ha terminado de la mejor forma posible" con la consecución de la Copa de la Reina 2022-2023, mientras que ya fija como "objetivo principal" para la próxima campaña entrar en Champions.

"Ganar así (en la tanda de penaltis) sabe muy bien. El Atlético esta acostumbrado a ganar sufriendo, somos sufridores, y lo importante es que ganemos. Ha sido una temporada dura, pero la acabamos de la mejor forma posible, con un título", analizó Gallardo en declaraciones a los medios después de un acto en el Ayuntamiento de Madrid con motivo del título copero.

Y este trofeo da confianza a un equipo rojiblanco que se marca la Champions como "objetivo principal" para el próximo curso, después de acumular tres temporadas quedando fuera de la competición continental. "Cuando se gana siempre se quiere más, la Champions es el primer objetivo y a partir de ahí intentaremos ser más regulares en Liga. Estábamos tristes por no conseguirlo, pero acabar con un título siempre te da alegría", valoró.

"El alcalde me ha dicho que menudo golazo de Banini, y en el minuto que era. Estaba muy feliz", apuntó sobre la valoración de José Luis Martínez-Almeida del gol que igualó la final en el último minuto del descuento del encuentro ante el Real Madrid.

Finalmente, la capitana aseguró que el entrenador del equipo, Manolo Cano, y el Atlético "se van a entender" para la renovación del técnico de cara a la próxima temporada. "No creo que salga", manifestó, antes de confirmar que no tiene "ni idea" del posible acercamiento de 'Las 15' jugadoras que pidieron no ser convocadas por la selección españolas. "Las pocas energías que me quedaban al final de temporada han sido para entrenar y la Copa. Esperamos acontecimientos", concluyó.