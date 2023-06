La candidatura denominada Grupo 1820, liderada por Luis Arroyo, ha sido reelegida para presidir el Ateneo de Madrid tras recibir el apoyo mayoritario de los socios, según los resultados de las elecciones facilitados por la institución.

Arroyo ha obtenido 423 votos, frente a los 142 de Miguel Pastrana (Candidatura 'Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo'), los 85 de María Teresa Pedraza (Candidatura 'Por un Ateneo Libre e Independiente') y los 27 de la candidatura individual de Alfonso Vázquez.

Han renovado su cargos junto al presidente el resto de los puestos de la candidatura: Pepita Marín Rey-Stolle, como secretaria primera; José Pablo de Pedro como vicepresidente segundo; Isabel Fuentes como depositaria; Pedro López Arriba como socio bibliotecario; y Miguel Rellán como vocal segundo. Los nuevos cargos lo serán por dos años, ya que según el reglamento, la junta de Gobierno formada por once miembros se renueva por mitades cada año.

Por el contrario, la reforma del reglamento no ha sido aprobada, ya que se requieren las dos terceras partes de los votantes. De los 733 socios que han votado al reglamento, 305 ateneístas no han apoyado su reforma. Arroyo no prevé un nuevo intento de reforma en el corto plazo.

Para el sociólogo y consultor de comunicación, este apoyo mayoritario a la candidatura supone "un refrendo al esfuerzo que se está haciendo por devolver la luz al Ateneo de Madrid, lo que conlleva el compromiso de mantener esa luz muy brillante en los años que vienen".

"Todavía hay mucho que hacer. El Ateneo estaba oscuro, hay que incrementar la calidad de nuestras actividades, hay que ajustar todos los problemas estructurales, que arrastran los edificios, tenemos que acelerar para que la casa recupere esa luz que tuvo en el siglo XIX y primeros del XX, trayendo esos grandes momentos a este siglo", ha concluido el presidente reelegido.