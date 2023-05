El futbolista del Real Madrid Dani Carvajal aseguró este martes que "la gente quiere partidos de altísimo nivel como en el tenis, el baloncesto o la Super Bowl", en referencia a la Superliga Europea, iniciativa del presidente merengue, Florentino Pérez, quien "echa cálculos y ve que vienen tiempos difíciles".

"La gente quiere partidos de altísimo nivel como sucede en el tenis, el baloncesto o la SuperBowl. Hay muchas cosas que mejorar, pero es complicado que todo el mundo esté de acuerdo", afirmó Carvajal en declaraciones a OK Mobility, marca de la que es nuevo embajador.

El lateral elogió al presidente madridista, Florentino Pérez, por intentar impulsar esta nueva competición ante la llegada de "tiempos difíciles". "Por la experiencia que tiene empresarialmente, nuestro presidente echa cálculos, él y su equipo hacen sus estudios. No hay tanta audiencia, los derechos de televisión van a bajar, y habrá un balance negativo difícil de combatir", explicó Carvajal.

El futbolista también valoró positivamente la "alternativa" de la Kings League, ante el menor interés del público en el fútbol actual. "Se está viendo que las entradas económicamente son bastante altas para la gente joven y que se está perdiendo ese ver el fútbol entre los menores de 30 años. Es una competición que nosotros comentamos a veces en el vestuario", confesó.

En el terreno individual, el lateral reconoció que "todavía" no es "consciente" de todo lo que ha ganado en el Real Madrid. "Haber ganado 5 Champions es un sueño, con el tiempo le daré más valor. Imaginarme estar en el primer equipo del Real Madrid ya es un sueño", explicó.

Aunque también recordó momentos duros en el primer equipo blanco. "Enganché un año de lesión y recaídas, es lo peor para un deportista. No podía ni entrenar, tu cabeza está pensando en no lesionarte y no en disfrutar. Estás en un mar de dudas, no sabes si vas por el camino correcto. Trabajé con psicóloga y pude volver a mi nivel", apuntó.

Finalmente, halagó el "desparpajo" de las nuevas generaciones en un nuevo fútbol en el que "todo es mucho más cercano". "Los veteranos estamos más cerca de ellos. Pero es cierto que, por como está ahora la sociedad, entre redes sociales, quieren ser ya futbolistas con 15 o 16 años, y hay muchos que se confunden. Cuando yo subía, veía a Iker y a Cristiano como seres inalcanzables, que saludarles ya te morías de vergüenza", concluyó.