El alcalde en funciones de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que quiere liderar su segundo mandato "llegando a acuerdos" con otros grupos en el Consistorio porque "la mayoría absoluta no significa gobernar sin escuchar".

"Lo que procede ahora es que teniendo una mayoría absoluta nos sentemos a hablar con el resto de grupos políticos, alcanzar puntos de encuentro. Creo que ya me conocen (los madrileños), y no renuncio a seguir llegando a acuerdos . La mayoría absoluta no significa gobernar sin escuchar, sino dialogando. Vamos a gobernar para todos los madrileños", ha manifestado en una entrevista en Antena3, .

Martínez-Almeida obtuvo este pasado domingo un gran resultado electoral al pasar de los 15 concejales que sacó en 2019 a alcanzar la mayoría absoluta con 29 ediles, lo que le permitirá gobernar sin los "vaivenes" de Vox y de la izquierda, tal y como él manifestaba durante la campaña electoral.

El primer edil en funciones ha explicado que ya en campaña, el PP vio que la mayoría absoluta "era posible". "Sabíamos que la mayoría absoluta nos la jugábamos de muy pocos votos, y teníamos que entrar en la capacidad de un gobierno sólido, fuerte y estable. Nunca le mandamos un mensaje equívoco a los madrileños", ha abundado a continuación.

Además, el hecho de que el PP haya sido primera fuerza política en los 21 distritos de la capital, pone de relieve que el Gobierno municipal "ha sido para todos" y que "el mensaje de confrontación entre barrios no es el adecuado".

Desaparición de CS

El alcalde en funciones de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este martes que la desaparición de Cs tras los comicios municipales de este pasado domingo "ha influido" en su mayoría absoluta, si bien ha puntualizado que "si uno no genera confianza, no le votan".

Así lo ha manifestado en una entrevista en Antena3, en la que ha puesto de relieve que su candidatura ha "generado confianza", así como ha valorado de forma positiva "el tique electoral con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso" y que "Ayuntamiento y Comunidad han trabajado al unísono".

Mientras el Partido Popular de Almeida alcanzaba 29 concejales y un 44,5 por ciento de los votos en la ciudad, Ciudadanos, dirigido por Begoña Villacís, hasta entonces vicealcaldesa, desaparecía del panorama político al no conseguir el 5 por ciento requerido para tener representación.

Se ha enviado mensajes con Villacís, según ha manifestado, y le ha trasladado que debe "sentirse orgullosa", ella y su equipo, "de lo que han hecho estos cuatro años". Además, ha calificado de "grandísima noticia" que "no haya entrado Podemos en el Ayuntamiento y Asamblea, pero también no tener que depender de Vox".