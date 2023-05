Desea "mucha suerte" a Escribano (PP) y lamenta no haber podido frenar "el vendaval" 'popular' a pesar de sus buenos resultados

El alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha hecho balance este lunes tras los "durísimos" años al frente del Consistorio que concluyen, al sumar PP y Vox mayoría absoluta, pero él permanecerá como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

"Termino esta legislatura y andadura como alcalde con la conciencia muy tranquila. Hemos gobernado 8 años durísimos. Llegamos a un ayuntamiento en quiebra y lo hemos saneado. Las cuentas están estabilizadas y son sostenibles. Arganda es más luminosa y abierta que hace 8 años. Hemos llevado la cultura a la calle. Arganda ha crecido en todos los sentidos", ha explicado el socialista en sus redes sociales.

El alcalde, que contaba con una mayoría absoluta, ha felicitado a Alberto Escribano, candidato 'popular', y le ha deseado "mucha suerte" en su nueva tarea. Ha agradecido los 9.976 votos recibidos, 132 menos que en 2019, que le han llevado a los 11 ediles, empatado con el PP. "Pero estos buenos resultados no han sido suficientes para parar el vendaval", ha reconocido.

Sobre su tiempo en la Alcaldía, ha incidido en que "se han dejado cosas sin hacer", pero ha apuntado a los "tiempos muy duros" con episodios como la borrasca Filomena, la pandemia o las danas.

"Os prometo trabajar como portavoz de la oposición, de forma leal y constructiva, siempre. Es donde la ciudadanía me ha puesto y voy a cumplir con mi obligación. Estoy seguro que mi labor como portavoz es fundamental y que no sólo servirá para defender los intereses de los que me han apoyado, sino de todos los vecinos, algo que ya hice siendo alcalde, siendo el alcalde de todos", concluye la misiva del también presidente de la Federación de municipios de Madrid (FMM).