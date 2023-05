La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio, ha defendido que su partido "ha resistido en Madrid" pese a perder tres escaños en la Asamblea y a la mayoría absoluta lograda por el PP de Isabel Díaz Ayuso, y se ha congratulado por la salida de Podemos del Parlamento regional.

Para Monasterio, que ha comparecido en la sede regional de su partido en la madrileña calle Padre Damián, este resultado los hace estar "orgullosos" y ha dado las gracias a los votantes y a todos aquellos que los han apoyado en estas elecciones.

En su valoración de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, la candidata de Vox ha calificado de "buenísima noticia" que Podemos se haya quedado fuera de la Asamblea, uno de los objetivos que se planteaban desde el principio, ha insistido, a pesar de que el reparto de esos escaños perdidos por la formación morada haya perjudicado parlamentariamente a Vox y favorecido la mayoría absoluta de Díaz Ayuso.

"Paso a paso vamos sacando a todos estos que tanto daño han hecho", ha defendido Monasterio, quien ha advertido también de que Vox va a ser "determinante" en muchos municipios de la Comunidad y ha valorado que las urnas hayan abierto este 28M la posibilidad, "gracias a Vox", de "sacar a la izquierda" de consistorios como los de Móstoles, Alcalá de Henares o Torrelodones.

En cuanto a la nueva etapa que se abre en la Puerta del Sol con la aplastante victoria de Díaz Ayuso, Rocío Monasterio se ha preguntado "qué políticas va a hacer" la presidenta ahora que no va a necesitar el apoyo de Vox y se ha emplazado a trabajar para conseguir "que no se hagan políticas de izquierda".

CRECIMIENTO EN LA CAPITAL

Por su parte, el candidato de Vox a la Alcaldía de la capital, Javier Ortega Smith, ha destacado el crecimiento de su partido en la ciudad, donde incrementa un 25% su número de concejales, y ha felicitado al alcalde, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, por su mayoría absoluta, aunque le ha advertido de que "ya no tiene excusas" para cumplir sus problemas.

"Los madrileños han confiando en usted, espero que en esta ocasión no los defraude, no hay excusas, no puede echar balones fuera, esperan que usted cumpla lo que ha prometido", ha defendido el candidato, quien ha agradecido la confianza de los madrileños que han dado su voto a Vox.

Tras mostrar su satisfacción por que "la izquierda no gobierne Madrid", ha defendido que sus "propuestas, principios y convicciones siguen inalterables".

Asimismo, ha prometido que serán "leales" con los madrileños y que no van a renunciar "a la defensa de ninguna de los principios y objetivos" de su formación desde una oposición también "leal", pero "exigente", especialmente en aquellos puntos en los que ambos partidos coinciden, como la bajada de impuestos "al mínimo legal", la construcción de aparcamientos o el destierro de las políticas de izquierda.

Javier Ortega Smith ha advertido de que Vox ha estado "muy cerca" de ser determinante en el Consistorio y ha subrayado que ahora Almeida "ya no le va a poder echar culpa a la izquierda, a Carmena, a los supuestos bloqueos de Vox o a la deslealtad de sus socios.