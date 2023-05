Todas las 7.118 mesas electorales de la Comunidad de Madrid se han constituido sin problemas a las 09.35 horas, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante su comparecencia de las 10 horas.

Entre las pequeñas incidencias, ha destacado que en Tres Cantos no se constituyó una mesa como consecuencia de la no presencia de los ciudadanos presidente y vocales, ni titulares ni suplentes de las mesas. No obstante, ha señalado que dicha mesa ya está constituida con otros ciudadanos.

De la misma manera, ha resaltado el "esfuerzo" de los ciudadanos de Valdemoro con motivo de las lluvias, que afectaron durante la pasada noche algunos colegios electorales. Sin embargo, el trabajo de ayer, según ha puntualizado, ha permitido abrir esta mañana las mesas con normalidad.

En líneas generales, ha señalado que la jornada electoral ha comenzado con "absoluta normalidad", así como ha hecho hincapié en la importancia de "votar con libertad, con seguridad y con comodidad". Desde la Delegación del Gobierno en Madrid también apuntan que la apertura de la jornada electoral está dentro de la total normalidad.

Más de 5,2 millones de personas tienen la oportunidad de votar en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo para renovar la Asamblea de Madrid y los 179 ayuntamientos de la región.

En total, hay 5.211.682 electores registrados en la región, de los cuales 4.839.234 son españoles que viven en España y 372.448 son extranjeros de otros países con los que hay un acuerdo de reciprocidad. Por otro lado, los españoles que viven fuera del país no pueden votar en estas elecciones.

Los ayuntamientos renovados en las elecciones municipales del 28 de mayo se constituirán el 17 de junio, día en el que se elegirán a todos los alcaldes de España, según el calendario electoral derivado del decreto de convocatoria de los comicios.