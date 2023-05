El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes el "triunfalismo" económico del Gobierno que lidera Pedro Sánchez cuando, según ha dicho, España es un "país endeudado", con un "enorme déficit y el "doble de paro" de la Unión Europea.

Además, ha alertado que tendrán que hacer frente a un "agujero" en las pensiones y a una "deuda desorbitada".

"El Gobierno dice que España va bien y yo digo que no, lamentablemente no. Ya me gustaría", ha declarado Feijóo en un encuentro con hosteleros en Alicante junto al candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Luis Barcala, donde ha advertido de que el panorama "está bien complicado" porque España está "a la cola de la recuperación económica de la Unión Europea".

Feijóo ha subrayado que el objetivo prioritario es el crecimiento económico porque si no lo hay, España "tendrá enormes dificultades". "Tenemos que hacer frente a una deuda desorbitada, tenemos que hacer frente a un agujero en las pensiones enorme, tenemos que hacer frente a un paro que no casa con la demanda de trabajo", ha agregado.

De acuerdo con su diagnóstico, Feijóo ha afirmado que en España son "líderes en desempleo", siendo el "país con más paro femenino y el segundo con más paro juvenil". "Siendo los últimos de la clase, no cabe el triunfalismo", ha aseverado.

Además, ha señalado que España "tiene 10 veces más déficit que Portugal y tiene también "la deuda más alta de la historia", con 1,5 billones de euros. Según ha explicado, eso "significa que para el año 2024 los intereses de esa deuda van a costar más de 40 millones de euros".

"Ya sé que hay algunos ministros que creen que la deuda no es de nadie, que la deuda pública no es de nadie. El problema es que cuando ellos se van, nosotros nos quedamos y la deuda la pagamos", ha apostillado.

El presidente de los 'populares' ha recalcado que, por si fuese poco, el Ejecutivo se ha dedicado estos años a subir impuestos, logrando una recaudación de 42.000 millones, "entre otras razones por la inflación".

"El panorama está bien complicado, porque un país endeudado, un país con enorme déficit, un país con un incremento enorme de impuestos, un país con el doble de paro de la Unión Europea y un país cuya Economía todavía no está en el nivel de la Unión Europea", ha asegurado, para insistir en que no se ha logrado volver al PIB de 2019.

En este contexto, el jefe de la oposición ha echado en cara al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que sea "muy triunfalista" cuando los datos "son muy tozudos". "Una cosa es el triunfalismo y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que nuestro país todavía no ha recuperado la riqueza que tenía en el año 2019", ha avisado.

Tras asegurar tienen "mucho trabajo por delante", ha criticado que el Gobierno haya rechazado algunas propuestas del PP como bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas; deflactar la tarifa del IRPF a rentas de menos de 40.000 euros; o crear un fondo con la banca para aliviar la subida de 300 euros de media de las hipotecas.

Además, ha indicado que "la electricidad ha subido un 50% desde el año 2021, 20 puntos más que la media de la Unión Europea" y, por tanto, "cuando hablan de la excepción ibérica, el resultado es que" los españoles están pagando "un 20% más que la media de la UE en electricidad".

Dicho esto, Feijóo ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo destine los 6.000 millones de euros del superávit eléctrico a rebajar la deuda del sistema eléctrico y disminuir la factura eléctrica a consumidores y empresas electrointensivas.

El líder del PP ha repasado además las propuestas que recoge en su programa para ayudar a autónomos y emprendedores, como una Tarifa 0 para nuevos autónomos y una Tarifa 50 para jóvenes. "Lo decimos claramente, somos el partido de la actividad económica y de los emprendedores. Estamos orgullosos de que se nos critique por eso porque un país donde no hay actividad económica es un país donde no hay una buena sanidad ni una buena educación", ha proclamado.

Feijóo ha recordado que la UE ya ha advertido de que España tendrá que bajar el gasto en más de 9.000 millones de euros cada año y habrá que "hacerlo ya en el año 24". Por eso, ha criticado que en ese escenario Pedro Sánchez haga promesas electorales como los viajes Interrais para jóvenes o el cine para mayores a dos euros los martes. "En fin, no compartimos este tipo de frivolidad política porque es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos", ha destacado.

En este acto con hosteleros, Feijóo ha expresado su apoyo al turismo que, según ha dicho, "debe ser una marca España". Tras subrayar que este sector genera millones de puestos de trabajo, ha expresado su discrepancia con "la forma de entender la actividad turística" por parte del Gobierno porque el PP, ha dicho, tiene "exactamente la contraria".

Feijóo considera que un país tiene que especializarse en nichos económicos y el turismo "es un tractor de la calidad completa del país". Dicho eso, ha criticado el "desprecio" que, a su juicio, han mostrado algunos miembros del Gobierno hacia el turismo y ha avisado que si "el turismo falla", el país "entra en decadencia".

Finalmente, ha elogiado el trabajo llevado a cabo por el alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala, de quien ha destacado que tiene remanente en sus cuentas y el ayuntamiento saneado. "Es un buen balance para un político", ha manifestado.

Feijóo ha centrado su intervención en Alicante en la situación de la economía española y en la necesidad de potenciar el turismo, obviando la polémica que está centrado el cierre de campaña con los casos de compra de votos que se han conocido en Melilla y varios municipios. Este jueves, en Murcia, sí que atacó a Pedro Sánchez con este asunto, al exigirle que "no se esconda" y que ofrezca aclaraciones.