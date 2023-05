El futbolista español Andrés Iniesta anunció este jueves que deja el Vissel Kobe japonés, club al que llegó hace cinco años procedente del FC Barcelona, al sentir que no cuenta en los planes de su entrenador y aseguró que busca equipo porque se siente "capacitado", a sus 39 años, para seguir jugando a nivel profesional.

"Tengo muchas ganas de seguir jugando y compitiendo, he seguido trabajando muy duro estos meses y me he sentido muy bien. Pero a veces los caminos se separan y en este caso siento que las prioridades del entrenador son otras", anunció en rueda de prensa.

Iniesta llegó al Vissel Kobe en julio de 2018, procedente del FC Barcelona y como agente libre, y desde entonces ha disputado 133 partidos, con 26 goles y 25 asistencias, entre la J1 League, la AFC Champions League y competiciones coperas de Japón.

No obstante, en esta temporada --en Japón empezó en febrero-- solo ha jugado 85 minutos repartidos entre 5 partidos (3 en la J1 y 2 en la Copa). "Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos, pero a veces las cosas no se dan como uno piensa o imagina", reconoció.

"Lo respeto y lo asumo. Al ver mi situación deportiva y las ganas que tengo de seguir jugando, hemos decidido de mutuo acuerdo que lo mejor era buscar una salida", aportó el de Fuentealbilla.

En Kobe, Andrés Iniesta fue revulsivo a su llegada y ayudó al club en este lustro a conquistar una Copa del Emperador, en 2019, y una Supercopa en 2020. No obstante, en 2021 aparecieron las lesiones y el peso del manchego en el equipo fue disminuyendo.

No obstante, Iniesta dejó claro que éste "no es un adiós definitivo". "Mi relación con el club seguirá el día que me retire, desde otro ámbito. Pero estaré encantado de seguir ayudando a este club que para mí también es mi casa", manifestó el exinternacional español.

Pero el futuro inmediato quiere que pase por el verde, con las botas puestas. "Me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol, y esa parte ahora está siendo complicada. Quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa veremos qué opciones puede haber", se preguntó.