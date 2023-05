La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este miércoles las campañas de acoso contra su partido en Madrid y ha hecho hincapié en que ella no sabe "cómo se llaman ni qué aspecto tienen los familiares de nadie" ni le "importa".

En un acto de campaña electoral, Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, habló de un incidente ocurrido esta semana en Móstoles, donde dos personas de extrema izquierda ingresaron a la sede del partido armados con navajas y rociando gas pimienta.

Ayuso ha criticado que afiliados como Emi, Raquel, Josemi, Javier, Jorge o David estuviesen "tranquilamente hablando de política" en el municipio y entrasen a "acosarles", al igual que ha censurado que se dediquen a pintar la cara del candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol.

"¿Qué es lo que están haciendo con cada uno de nosotros?", ha preguntado. Ayuso ha hecho hincapié en que nadie conoce, ni ella pretende que se conozca, "el aspecto" o "el nombre" que tienen los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, o el marido de la candidata de Más Madrid, Mónica García, "que cobraba el bono térmico y después utilizaban como argumento para acosar" al vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio.

"Yo no sé cómo se llaman ni qué aspecto tienen los familiares de nadie, ni me importa. Yo estoy aquí para debatir y demostrarle a los ciudadanos que nuestra política es mejor que la suya. No estoy para arrinconar al que discrepa o al que tiene otra forma de ver la vida", ha defendido.

Por ello, ha considerado que estas elecciones "son muy importantes" porque esa forma "de imponer está llegando a todos los rincones" y a partir de ahí se llega "a una transformación de España que nadie ha pedido".

BENDODO: QUEDA "REMATAR"

Por su parte, Bendodo ha hablado del "crecimiento" de la presidenta madrileña y la ha situado como "un gran referente nacional" del que todos los miembros del PP se sienten "orgullosos". "El mayor patrimonio que tiene un político es su palabra. Ella lo que dice lo cumple. Tenemos mil ejemplos", ha incidido.

En este punto, ha mostrado el respaldo de la dirección nacional a la presidenta ante "lo que están haciendo algunos" contra ella previendo "la derrota que les viene encima". "Nosotros a lo nuestro, a proponer medidas para la gente", ha manifestado.