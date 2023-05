El futbolista Jordi Alba anunció este miércoles que dejará el FC Barcelona a final de temporada, pese a tener contrato firmado hasta junio de 2024, tras un período de reflexión que terminó con la decisión de cambiar de aires tras once campañas en el club blaugrana.

"Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que ésta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil. Pero me voy feliz y tranquilo, porque creo que el sentimiento 'culer' es lo mejor. Nos vemos el domingo en el Camp Nou. Gracias 'culers' y visca el Barça", anunció el jugador en sus redes sociales.

Jordi Alba, a sus 34 años, opta por dejar el FC Barcelona tras una temporada 2022/23, la undécima desde que volviera a la entidad en 2012, en la que ha ido perdiendo protagonismo por la irrupción del también canterano Alejandro Balde.

A falta de las últimas dos jornadas de LaLiga Santander, el de L'Hospitalet de Llobregat ha jugado 23 de los 36 partidos de la competición doméstica, con 2 goles y 3 asistencias, además de 6 en la 'Champions' (con 1 asistencias), 5 en la Copa del Rey (2 asistencias), 2 en la Europa League y 2 en la Supercopa de España. De momento, 29 de los 50 partidos jugados por el equipo, no siempre como titular.

Alba, que en el vídeo de más de 2 minutos en el que anunció su salida del Barça empezó por dar las gacias a su familia, amigos, compañeros, cuerpo técnico y entrenadores, presidentes y trabajadores del club, aseguró que su realidad "superó el sueño" de aquel niño que llegó a la escuela del Barça con apenas 9 años.

"La realidad superó el sueño. Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del FC Barcelona y mi memoria está llena de innumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos siete años tuve que marcharme. Pero tiempo después volví a para cumplir lo que siempre había soñado, jugar en el primer equipo del Barcelona", manifestó.

Y es que el jugador criado inicialmente en el AC Hospitalense de su ciudad estuvo siete años en la cantera blaugrana, en una Masia que representa como pocos. Pero tuvo que emigrar en 2005, a la base del Cornellà, antes de llegar en 2007 al filial del Valencia. Con los 'che' debutó en el primer equipo en 2008 y, tras una cesión al Nàstic de Tarragona, en 2012 fichó de nuevo por el Barça.

"Regresé a casa con una presentación en el Camp Nou que fue un momento único. Y 11 temporadas después, me siento muy orgulloso y plenamente satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos. No todo ha sido bonito, porque también hemos vivido momentos complicados, pero siempre hemos salido de ellos unidos", destacó el catalán.

Además, aseguró que echará de menos "correr la banda del Camp Nou" y sentir el aliento de la afición, así como su "empuje y afecto". "¿Quién le habría dicho a aquel niño de once años que empezaba en la escuela del Barça lleno de ilusión que iba a conseguir tanto con el club de su vida?", se preguntó.

"Me siento un gran afortunado. Quiero agradeceros de corazón a todos los 'culers' del mundo por el gran cariño que siempre me han dado. Gracias, de verdad", se sinceró el 91 veces internacional absoluto con España, con quien ganó la Eurocopa 2012.

En la cantera blaugrana, Jordi Alba despuntó como extremo gracias a su velocidad y a su buen atino con los centros. Algo que como lateral o carrilero ha seguido teniendo, y fe de ello son sus 91 pases de gol con la camiseta blaugrana. Una redefinición como lateral que tuvo lugar en Valencia, donde brilló antes de ser repescado por el Barça.

Ahora, el consolidado lateral izquierdo se despedirá de la afición blaugrana este próximo domingo, en el partido contra el RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga Santander, en un duelo en el que también dirá adiós el capitán Sergio Busquets.

Por su parte, el club confirmó su salida en forma de rescisión de contrato. "El FC Barcelona y el jugador Jordi Alba han llegado a un acuerdo para el desvinculación del contrato que el jugador tenía con el club hasta el final de la temporada 2023/24", anunció la entidad.

"El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Jordi Alba por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia blaugrana, y le desea suerte y logros en el futuro. El Barça siempre será tu casa", le deseó.

De hecho, el club calificó a Jordi Alba de "dueño de la banda izquierda" del Barça. Se va el tercer capitán del equipo y lo hace con 18 títulos, 26 goles, 91 asistencias y un total de 458 partidos hasta la actualidad, que podrían ser dos más.

Unos números brillantes para un carrilero con 'ADN Barça' que interiorizó como pocos el juego asociativo y rápido del equipo en su mejor versión. "Alba ha sido mucho más que un lateral rapidísimo. Sus rápidas llegadas a la línea de fondo siempre han ido acompañadas de una precisión y sutileza que han hecho que de sus botas hayan nacido hasta un total de 91 asistencias de gol", destacó el club.