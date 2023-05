La delegada del área de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha reivindicado este miércoles al capital como un "oasis cultural" contra la "cultura de la cancelación de la izquierda".

La también número 13 de la candidatura del PP a Cibeles, desde el invernadero de Matadero Madrid, ha puesto en valor que la gestión de la cultura de la ciudad a manos de los 'populares' ha roto con "una retahíla de tópicos", ya que la capital "se rige por la libertad de creación, por una oferta amplia para todos los públicos".

"No somos una izquierda gruñona que viene a decir lo que se puede o no se puede decir, que viene a señalar conciertos, películas, libros y a cancelar aquello que no le interesa que se sepa. No somos una izquierda gruñona que no profesionaliza al sector, y que cree que cualquiera se puede reivindicar como espacio de creación; nosotros somos un modelo cultural en el que prima libertad, pluralismo, colaboración público-privada... y es el modelo para el que pido el voto", ha señalado Levy a continuación.

Ha recordado cómo tuvo un "comité de bienvenida especial" por parte de aquellos a quienes "no les gustaba que el PP volviera a gobernar la cultura", porque negaban que "el PP pudiera gestionar la Cultura". "Lo decían aquellos que durante tres años no tuvieron una Concejalía de Cultura propia. Decían los agoreros que íbamos a empobrecer la actividad cultural de Madrid, que íbamos a imponer lo que se tenía que ver, escuchar, con programaciones caducas", ha lamentado.

Si bien, el PP, ha continuado, ha acabado con los "tópicos" al apostar por "la cultura de la libertad en mayúsculas, se escribe desde la gestión del PP en estos cuatro años, que no fueron fáciles porque a una delegada de Cultura si algo le entristece es tener que llamar para decir que los centros culturales tenían que cerrar por la pandemia".