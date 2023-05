El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han lanzado un grito de "no al racismo" y afirmaron que España es "un país de acogida", en las recepciones oficiales al Real Madrid de baloncesto por la conquista de la undécima Euroliga de baloncesto.

"Tenéis toda la solidaridad de la ciudad de Madrid, no al racismo y la xenofobia, no podemos tolerar comportamientos de estas características. No podemos tolerar que haya insinuaciones sobre que posibles conductas puedan alentar estos comportamientos", dijo Martínez-Almeida en la sede del ayuntamiento en Cibeles.

Así se manifestó el primer edil madrileño en el acto, bajo el lema de 'Campeones', en el que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encabezó la delegación de la plantilla, cuerpo técnico y directiva ofrecieron el título continental ganado por el conjunto blanco el pasado domingo en Kaunas contra Olympiacos.

Para Almeida, una "institución modélica" como el Real Madrid no tiene por qué soportar que se produzcan este tipo de comportamientos. "Y la mejor forma de combatirlos es la forma en la que lo hacéis vosotros, con esta grandísima alegría que nos traéis a Madrid", señaló en referencia al triunfo en la Euroliga.

Por su parte, Díaz Ayuso agradeció en la Puerta del Sol el trabajo del club blanco y de Florentino Pérez por "poner a raya cualquier actitud violenta e intolerante". "En esta polémica, al margen de conductas racistas, España no lo es, es un país de acogida y apertura, como esta región", subrayó la presidenta madrileña.