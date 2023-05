El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este martes su preocupación por los peligros de Internet y ha pedido ordenar con las empresas tecnológicas las consecuencias de la digitalización en menores y adolescentes para que los jóvenes no tengan acceso a cualquier tipo de página.

"Me preocupan muchísimo los temas de Internet, me preocupan muchísimo las redes sociales, me preocupa que hay adolescentes que se pasan el rato delante de un móvil, me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso", ha declarado Feijóo en un acto junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el entrenador de tenir, Toni Nadal, en la ciudad de la raqueta.

Tras asegurar que este es "problema global", ha defendido "ordenar este asunto" junto a las empresas tecnológicas para "que un menor no tenga acceso a cualquier tipo de páginas o cualquier tipo de desinformación" porque, a su juicio, eso "perjudica los valores y perjudica el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina y distorsiona todo".

Fuentes del PP han señalado que éste es un tema clave para el partido en el que llevan semanas trabajando y consultando con expertos --de hecho organizaron una jornada en la Cámara Baja hace un par de semanas--. Por eso, ya avanzan que llevarán una iniciativa al Congreso de los Diputados tras las elecciones autonómicas y municipales de este domingo.

En su intervención, Feijóo ha afirmado que la educación es como la "piedra angular sobre la que debe descansar cualquier sociedad", por lo que apuesta por que se respete a los profesores, que los currículums y las pruebas de Selectividad sean homogéneos para garantizar así una educación de calidad, y que "aprobar sea lo contrario de suspender".

Tras destacar las similitudes entre la educación y el deporte, en los que el esfuerzo y la disciplina son determinantes, Feijóo ha criticado a aquellos que afirman que el esfuerzo, el sacrificio y la disciplina significan ser de derechas, antiguo y conservador. "Si ser conservador es sacrificarse y esforzarse, la gente debería conservar estos valores", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha indicado que en política hay que ser un "corredor de fondo" y ha añadido que no se puede llegar a los objetivos marcados "de cualquier forma" ni tensionar o crispar, sino hacer propuestas y tomar decisiones que dejen el país mejor que cuando se llega al Gobierno.

En este sentido, ha equiparado a un presidente con un entrenador, que debe estar al frente de un equipo que funcione, y tomar decisiones en primera persona, pensando siempre en qué es lo mejor para la sociedad y no en lo que reporta más votos.

"Al final, un presidente de Gobierno también es de alguna forma un entrenador, pero sabiendo que ha de responder él en persona, como primera parte del equipo", ha declarado en este coloquio sobre educación, valores y liderazgo que se ha celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

En este sentido, Feijóo ha señalado que un presidente debe hacer un "equipo que funcione" al rodearse de consejeros o ministros. "Consiguiente, a mí me gustaría tener en el Gobierno gente a la que admirar. Y lo digo en serio, porque yo sí he admirado políticos en mi país", ha proclamado.

Según Feijóo, un político debe estudiar todos los días para atender los problemas de la gente para ser "útiles". Además, ha dicho que es "malo" para el país si tienes "poca gente a la que admiras o respetar" porque se ha de "acordar". "Y para acordar tienes que tener gente que no sea sectaria", ha manifestado.

Finalmente, el presidente de los 'populares' ha apostado por escuchar a la calle, porque es una "buena fuente de formación" para conocer cuáles son sus problemas y preocupaciones, al tiempo que ha rechazado el Ejecutivo se dedique a generarlos, "a banalizar" la gestión de los asuntos públicos y "a frivolizar".

En su intervención, Nadal ha afirmado que una sociedad "se tiene que basar casi exclusivamente en la educación" y ha añadido que en la vida es "mucho más fácil progresar" y "tener éxito" si se cuenta con una buena formación.

A su entender, es "más fácil ganar Rolland Garros si eres un tipo bien educado". Es más, el entrenador de tenis ha señalado que él ha podido comprobar que "la gente más feliz normalmente es la que es mejor persona".

El PP ha elegido para este acto a Toni Nadal, que forma parte de la nueva fundación del partido, 'Reformismo 21' que se presentó públicamente en marzo-- y que considera un "ejemplo de deportividad y valores".

Feijóo, que ha agradecido a Nadal que haya aceptado formar parte de la fundación del PP 'Reformismo21' que se presentó en marzo, ha coincidido con él en que "la educación es la piedra angular sobre la que descansa cualquier sociedad".

En un momento del coloquio, el alcalde de la capital ha reconocido, entre risas, que se producía contra él "una masacre". "En el debate de ayer me trataron mejor", ha apostillado. Todo ha comenzado cuando Almeida ha respondido a Nadal al afirmar que "los del Atleti siempre hacen lo correcto". "Está claro que de deporte entiende poco", ha respondido el entrenador y preparador físico generando las risas de los asistentes.

Y es que, previamente, Martínez-Almeida ha bromeado con su destreza con los balones y ha afirmado que cada vez le quedan "menos Deportes por hacer". "Tengo que ampliar la cartera vista mi habilidad", ha propuesto, para que Feijóo apoyara a Nadal y abundara en la idea de que el primer edil no entiende de deporte.

Ante el presidente del PP, Almeida ha descrito a Feijóo como "un corredor de fondo, de mirada larga, sabiendo lo que hay que hacer en el día a día". Ha relatado cómo después del último Pleno del mandato, "varios concejales de distinto signo" se fueron juntos a tomar algo a un bar, "solo para hablar", porque es "importante transmitir ese mensaje".