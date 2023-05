Las empresas saben que, hoy en día, la partida se juega en Internet. Para ganarla, es imprescindible contar con una estrategia eficaz de marketing digital, donde la estrella es el SEO, fundamental para coger ventaja al rival y alzarse con la victoria.

Para ello, se necesita a los mejores compañeros en el equipo, lo que pasa por ir de la mano de expertos como agenciaSEO.eu, agencia SEO en Madrid que trabaja estrategias personalizadas para clientes de diferentes sectores con el objetivo de llevarlos a las primeras posiciones de los principales buscadores.

La agencia tiene sus raíces en Valencia, pero pronto se ha extendido y ha plantado su semilla en diferentes ciudades del territorio nacional, como Madrid, donde el trabajo de un equipo de profesionales crece y da sus frutos en proyectos de clientes que han mejorado sus resultados exponencialmente.

Su secreto es que diseñan un traje a medida para cada cliente, en función del negocio y del sector al que pertenezca, de forma que las soluciones se adecuan a las necesidades específicas de cada uno. La única manera de trabajar el SEO. La única fórmula para encontrar el éxito.

Invertir en SEO: vía directa para generar negocio

Los usuarios se fijan en los resultados que aparecen en las primeras posiciones, en concreto, en los tres que encabezan la página. Por ello, es importante poner el foco en estar en este pódium y, a ser posible, en conseguir la medalla de oro, desde donde se obtendrá una mayor visibilidad.

Las técnicas de Search Engine Optimization (SEO) trazan el camino que llevará a un negocio a esta posición, a través de un conjunto estrategias de optimización orientadas a mejorar el posicionamiento de una página web en los buscadores. Por tanto, será la cuerda que permita escalar a una web hasta la cima.

¿Por qué es un canal rentable para las empresas?

Cabe destacar que las transacciones comerciales y las ventas han pasado del papel a la pantalla. Si se quiere tener presencia y protagonismo en ellas, se tiene que estar en Internet, lo que, además, reporta numerosos beneficios para los negocios, ya que, mediante el SEO, se logra atraer a un tráfico más cualificado.

No obstante, la otra cara de la moneda también es beneficiosa, ya que otorga confianza y credibilidad, elementos que se traducen en un mayor prestigio y reputación online de la marca.

Por tanto, es una vía directa a la generación de negocio porque, ante la pregunta o demanda de un usuario, los productos o servicios del negocio se presentan como la primera solución.

En SEO, el tamaño no importa

A veces, sabemos que lo que buscamos ha de estar en un sitio, pero no somos capaces de encontrarlo debido a la gran cantidad de elementos que existen en el mismo espacio. Si no está en un sitio visible, puede que no lo encontremos, aunque siga estando ahí.

La manera de ordenar en Internet es el SEO, que coloca a los negocios en una posición visible para que los usuarios los encuentren entre la inmensa oferta de productos y servicios existentes. Por eso, es crucial que queden a la vista porque, aunque estén ahí, si no son visibles, los potenciales clientes no darán con ellos. Y, como pasa en una estantería, los objetos que están en primera fila son los primeros en ser encontrados. Y elegidos.

En este sentido, en SEO, como en el ajedrez, la posición es lo más importante y, detrás de ella, siempre hay una estrategia, que es el as que guardan las empresas en la manga para ganar la partida digital a la competencia.

Una victoria anhelada por todos los jugadores porque saben que perder significa dejar pasar oportunidades de negocio. Y, es que, en SEO, el tamaño no importa; todas las empresas lo necesitan.

La construcción de la estrategia, ladrillo a ladrillo

La clave que ha abierto la puerta del éxito en posicionamiento web a agencias como agenciaSEO.eu es la hiperespecialización del equipo.

“Gracias a esto, hemos conseguido posicionar miles de keywords estratégicas en los buscadores, lo que ha implicado que se multiplique el tráfico orgánico y se registren aumentos de más de un 500% de visitas en un año en algunos casos”, subraya Roberto Gorraiz, CEO de agenciaSEO.eu.

No obstante, no han llegado a la meta en un día. Antes de alcanzar estas cifras, han tenido que recorrer unos pasos esenciales, que son los que les han conducido al éxito.

Una casa sólida se tiene que empezar a construir con unos buenos cimientos lo que, en este caso, significa realizar un buen análisis previo. Tanto del negocio como de la competencia.

El siguiente escalón se construye a partir de detectar cuáles son las palabras clave idóneas en función del negocio y del sector.

En el siguiente piso, se encuentra el Seo On Page, que se preocupa por que los motores de búsqueda entiendan qué ofrece la web para llevarla hasta los primeros resultados. Este se combina, paralelamente, con el link building, basado en una estrategia de construcción de enlaces de calidad.

No obstante, la estructura no quedará bien fijada si no se complementa con el marketing de contenidos, que consiste en trabajar en contenidos originales y de calidad que, además de generar interés, aporten valor al usuario.

Una vez se ha llegado al tejado de la estrategia, el edificio no estará terminado si no se coloca el último ladrillo: la medición de resultados, que permite averiguar si está bien construido o si hay que corregir alguna parte para obtener mejores resultados.

En este sentido, el equipo de agenciaSEO.eu, con más de 15 años de experiencia, marca el rumbo de la estrategia y navega junto al cliente durante toda la travesía: desde la fijación hasta la consecución de objetivos.

Suma de elementos para multiplicar el resultado

En la agencia de marketing digital agenciaSEO.eu son conscientes de la importancia del posicionamiento web.

Su manera de demostrar que son los número uno en estrategias SEO es aparecer en primera posición cuando se busca en Google su nombre: agenciaSEO.eu. Un ejemplo práctico de que el SEO funciona y el motor no es la magia, sino una buena estrategia, como confirman los datos: su equipo ha trabajado con más de 300 clientes y ha logrado fidelizar a más del 90% de su cartera, que ha renovado la contratación de servicios tras la primera firma.

No obstante, las necesidades de los clientes les han hecho querer explorar otros caminos para encontrar nuevas oportunidades. En este sentido, han ampliado su oferta de servicios para dar soluciones más completas a las demandas de los proyectos que llevan a cabo.

PPC y Analítica Web, mejores complementos para el traje de la estrategia digital

En este caso, la solución pasa por integrar diferentes áreas que se alineen y complementen la estrategia SEO, como los servicios de PPC y Analítica Web, para proporcionar planes integrales, gracias a los cuales tener una visión más amplia y conseguir mejores resultados.

En una parte de la balanza, se encuentra PPC, que se enfoca en crear campañas a medida que reporten una rápida y efectiva visibilidad. En la otra, Analítica Web, que se basa en estudiar los patrones que repiten los usuarios para rentabilizar al máximo la inversión con la ayuda de los datos.

Las dos, junto con el SEO, conforman el equilibrio perfecto en una estrategia de marketing digital.

Conclusión

En los últimos años, hemos asistido a una migración de las empresas a Internet. No obstante, la que también se ha mudado al ámbito digital es la competencia.

En un mar inmenso de ofertas de productos y servicios, se ha de encontrar la manera de nadar más rápido que los competidores para adelantarlos y alcanzar la primera posición.

Llegados a este punto, solo queda una solución: subirse al barco del marketing digital que, mediante motores como el posicionamiento web, impulsarán un negocio hasta la victoria.

En este contexto, una buena agencia es el mejor faro para guiar la estrategia. Recuerda que, cuanto más alto te lleve, mejor te verán tus potenciales clientes.

Por tanto, si tu empresa quiere dar el salto digital y llegar a las primeras posiciones, contacta con una buena agencia SEO en Madrid, como agenciaSEO.eu, que te ayude a crecer y cumplir tus objetivos de negocio.