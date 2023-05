El debate entre los seis aspirantes a la Alcaldía de Madrid que se llevó a cabo el lunes por Telemadrid se centró en el balance de la gestión del actual alcalde y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida. Roberto Sotomayor (Podemos) fue el más combativo.También se hicieron eco del mandato anterior encabezado por Manuela Carmena.

Los temas del 'caso mascarillas', Madrid 360, la política fiscal, Bicimad y la calidad del aire en la capital han sido los motivos de controversia entre los candidatos, con acusaciones de deshonestidad, especialmente entre el alcalde y la líder de Más Madrid, Rita Maestre, que fue la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid antes de que Almeida llegara al Palacio de Cibeles.

"Ideas puede tener, capacidad ninguna" o "tiene un relato pero no tiene datos", le ha dicho el candidato del PP a la líder de Más Madrid, quien ha reivindicado su experiencia en Cibeles durante el mandato de Manuela Carmena y que ha cargado contra un regidor que "no ha hecho nada" y al que ha tildado como "alcalde del cemento" o "el de los balones fuera".

En el primer bloque del debate, Sotomayor ha evocado la presunta estafa al Ayuntamiento por parte de los comisionistas Medina y Luceño en el asunto de las mascarillas. Esto se ha hecho visible a través de la presencia de una mascarilla quirúrgica frente a la cámara.

El exatleta se ha quitando una mascarilla con la que ha reprochado "que se diera dinero público que dieron a 'cayetanos' para gastarlo en Rolex y Ferrari". "Son los 6 millones de dinero público que se dieron a 'cayetanos' para comprar Rolex, coches de lujo, Ferrari.. mientras los barrios están precarizados", ha lanzado Sotomayor, quien ha reprochado al regidor la "gran desigualdad" de la capital.

Además, ha acusado al PP de "usar" la Empresa Municipal de vivienda y Suelo (EMVS) para "espiar" a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y frente a ello ha prometido que los 'morados' construirán "un parque de vivienda público".

Otra de las anécdotas protagonizadas por Roberto Sotomayor ha sido enseñar una foto del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de quien ha dicho que es en la actualidad "el verdadero alcalde" de la ciudad. De "mayordomo" ha calificado en este punto a Martínez-Almeida. También ha tenido palabras para el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, a quien ha recordado que "esto no es Torrente".

Begoña Villacís ha reivindicado la labor de aquellas áreas de Cs cuyos concejales se han quedado a su lado, esto es, el área de Economía, el de Desarrollo Urbano y el de Participación. La vicealcaldesa se ha arrogado este lunes las bajadas de impuestos llevadas a cabo en la capital durante este mandato (2019-2023) porque "el área económica lo lleva CS". También se ha mostrado "muy orgullosa" del área de Desarrollo Urbano, que ha "desbloqueado los desarrollos del sureste".

Alejandra Jacinto, candidata de Podemos a la Presidencia regional, ha recordado con un cartel que fue víctima de un escrache, estando embarazada de más de ocho meses, lo que le provocó temor por su integridad.

"Esta mujer violenta me hizo hace cuatro años un escrache cuando estaba embarazada de más de ocho meses. Y yo no lo voy a olvidar en mi vida. Además que llevo cuatro años esperando encontrarme con alguien de Podemos porque creo que llegáis tarde a pedirme perdón", le ha espetado señalando el cartel.

La 'entente cordiale' entre alcalde y vicealcaldesa se ha mantenido hasta el final del debate, cuando el regidor ha recordado a la candidata de CS que si ha disfrutado de "coche oficial" y "despacho" estos cuatro años ha sido gracias a los "votos de Vox" para ser nombrada vicealcaldesa.

"No seas infantil", le ha pedido Martínez-Almeida a Maestre cuando debatían sobre el Madrid verde y la política de arbolado. De "payasadas" ha calificado la intervención de Sotomayor cuando le ha recordado el 'caso Mascarillas', la presunta estafa de Medina y Luceño al Consistorio por la compraventa de material sanitario.

En este mismo bloque, Madrid Central ha ocupado una gran parte del tiempo de discusión. Todos han recordado la promesa que hizo el actual alcalde cuando se postuló para las elecciones de 2019 de acabar con esta medida. El candidato de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido particularmente combativo con respecto a esta cuestión, mostrando el cartel de la promesa y el acuerdo de investidura firmado entre ambos. Ha sido el que más carteles ha usado durante el debate.

El candidato de Vox ha centrado buena parte de su discurso en reivindicar a la formación como "apuesta segura" frente a otras que incumplen sus promesas, después de lo que ha subrayado que lo que ellos prometieron en 2019 lo han "peleado durante estos cuatro años" y lo que ahora prometen lo van "a cumplir", recordando los Acuerdos de la Villa.

La seguridad ha sido el tema principal de su campaña electoral, y Madrid Central ha sido uno de los principales temas de discusión, llegando al debate en una furgoneta para protestar contra la prohibición de circular por el centro de la ciudad.

El barrio de Salamanca ha sido uno de los más mencionados en el debate gracias al candidato de Podemos-IU-Alianza Verde, Roberto Sotomayor, quien ha acusado a Almeida de gobernar "para los cayetanos" y para los "vecinos de la calle Velázquez". "Y vuelta", se ha escuchado decir a la vicealcaldesa, quien ha recordado que Pablo Echenique pertenece a este barrio.

La candidata del PSOE, Reyes Maroto, ha tenido un perfil bajo y ha tirado de su gestión como ministra de Industria para presumir de la labor que el Gobierno de la Nación ha llevado a cabo en Madrid. "La gestión se avala con hechos y los hechos son que yo he traído inversiones a esta ciudad; lo que no he podido traer es la gestión", ha subrayado.

Si bien, Maroto ha protagonizado uno de los grandes deslices del debate cuando se ha referido al "IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de los alimentos". Villacís, en este punto, ha espetado a Maroto que "debería haber peleado más por Madrid como ministra, como por ejemplo en Cercanías". Villacís, en un momento, dado, le ha trasladado que "para ser candidata tiene que estudiar".

Todos los candidatos han cerrado el debate con un turno en el que han pedido el voto. Si Almeida lo ha hecho en tono nacional, contra el 'sanchismo', Maestre se ha centrado en la capital prometiendo empezar el mandato por el derribo del scalextric de Puente de Vallecas. Por su parte, Maroto ha prometido una alcaldesa "de confianza", Villacís ha apelado a "los valientes", Ortega Smith se ha propuesto ser la "voz" en Cibeles de quienes se levantan pata trabajar