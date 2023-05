Juan Lobato ha presentado una iniciativa de ayuda para contrarrestar los efectos de la sequía, que incluye una subvención de 100 euros por hectárea para los agricultores si gana las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Lobato ha comunicado a los medios de comunicación su apoyo a la solicitud de Denominación de Origen del espárrago de la Vega, en San Martín de la Vega, acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas; el alcalde de la localidad, Rafael Martínez; la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno; y el portavoz y candidato a la Alcaldía de Aranjuez, Óscar Blanco.

"Me he pateado la región de arriba a abajo en estos meses y no hay nadie que se esté beneficiando de ese Plan Terra. Era, como siempre, una bonita foto y un titular muy bien pensado, pero sin nada de gestión detrás. En plena época de sequía, nos preguntamos dónde están las ayudas y la respuesta de la Comunidad de Madrid. Quizás en Bilbao, porque en Madrid no", ha lanzado Lobato.

El gobierno se ha comprometido a proporcionar una asistencia de 100 euros por hectárea para explotaciones familiares de la región si se demuestran los daños causados por la sequía. Además, se ha previsto una línea de ayudas para la recuperación de los animales y para que las explotaciones ganaderas vuelvan a la normalidad lo antes posible. El coste estimado de estas ayudas es de 30 millones de euros.

Además, el candidato socialista apostará por el producto de proximidad, para que en cada supermercado de la región haya un espacio propio para los productos madrileños, que tienen "un valor añadido tremendo, una altísima calidad y cada vez se valora más en consumo de proximidad".