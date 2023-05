Joan Enric Lluna y la Moonwinds Simfònic ofrecen hoy un programa musical con estrenos en el Museo Reína Sofía

El clarinetista y director Joan Enric Lluna, al frente de la Moonwinds Simfònic, ofrecerá este lunes, 22 de mayo, un programa musical con estrenos de Charlotte Bray, Benet Casablancas y Laura Vega, y obras de Toshio Hosokawa en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a partir de las 19.00 horas.

Según ha informado la organización en un comunicado, el concierto despide el ciclo Series 20/21 de esta temporada del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la música (Inaem).

Moonwinds protagonizará así un encuentro entre dos compositores amigos de casi la misma edad, aunque de culturas muy diferentes: Casablancas, compositor residente del CNDM esta temporada, y Toshio Hosokawa.

Completará el repertorio el estreno en España de 'Upflight of butterflies' de la compositora británica Charlotte Bray, a quien la prensa inglesa considera una de las autoras más relevantes de su generación; y 'Like a tiny drop of dew', un estreno absoluto encargo del CNDM a la canaria Laura Vega.

La formación de cámara abordará las obras 'Poema, para clarinete y piano' (1996), 'Estampas de Kwaidan para clarinete, violonchelo y piano', estreno absoluto encargo del CNDM (2023), 'Quadern de haikus (2021) e Introducción, cadencia y aria' (1993) del catalán Casablancas (1956); y 'Klänge von Lethe, encargo del CNDM y otros' (2017) y 'Vertical study I' (1992) del japonés Hosokawa (1955).

Lluna (clarinete) contará para este repertorio con reputados intérpretes como Julia Gallego (flauta), Veriko Tchumburidze (violín), Salvador Bolón (violonchelo) y Juan Carlos Garvayo (piano).

El músico valenciano, al frente de Moonwinds Simfònic, ofreció recientemente el programa 'Un viaje a Nápoles', la música de dos ballets inéditos con el estreno mundial de 'La bella Arsene' y 'El rapto de las sabinas' del compositor Vicente Martín y Soler (Valencia 1754 - San Petersburgo 1806), celebrado en el Auditorio de Castellón en colaboración con el Institut Valencià de cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana, el pasado 16 de abril.

El concierto fue un éxito y venía a poner en valor la música del autor, una de las figuras musicales más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII y el predilecto del público europeo de la época, según los expertos. Lluna impulsa desde hace años un proyecto de recuperación y reivindicación de la obra del reconocido compositor, coetáneo de Beethoven, Haydn y Mozart.

DIRECTOR Y SOLISTA

Lluna, en su faceta de director y solista-director, se ha puesto al frente de orquestas como la Luzerne festival Strings, Manchester Camerata, la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) del Palau de les Arts, la Covent Garden Chamber Orchestra, la Kensington Chamber Orchestra de Londres, la Orquesta de Valencia, la Real Filharmonia de Galicia o la Filarmónica de Málaga y ADDA Simfònica de Alicante, entre otras.

Como solista, ha actuado en los principales escenarios europeos, bajo la dirección de los maestros Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena, Neville Marriner... y en grupos de cámara como los cuartetos Brodsky, Tokio y Alexander o solistas como Lluís Claret, Tasmin Little y Josep Colom.

Es el primer clarinete de la OCV y de la Orquesta de Cadaqués, de la que es cofundador, lo fue de la Bournemouth Sinfonietta entre los años 1996 y 1999, y ha actuado con formaciones como la London Philarmonic y la Royal Philharmonic Orchestra, la Academy of St. Martin in the Fields y la Chamber Orchestra of Europe como primer clarinete invitado.

MOONWINDS SIMFÒNIC

Moonwinds es una iniciativa artística de Joan Enric Lluna que persigue la voluntad de reunir a destacados intérpretes de instrumentos de viento para formar un grupo estable de música de cámara. Los integrantes del grupo cuentan con una trayectoria profesional ejemplar en las más destacadas orquestas y centros docentes de toda Europa.

La formación se presentó al público en primavera de 2006, y ya en el invierno de ese mismo año, lanzó su primer trabajo discográfico con Harmonia Mundi dedicado a Mozart (Gran Partita) y a Martín y Soler.

El segundo disco, también a cargo de Harmonia Mundi, con la transcripción de la ópera 'Una cosa rara de Martín y Soler', junto con otras obras del mismo compositor fue presentado en el Cadogan Hall de Londres, y el tercer CD, con las Serenatas de Mozart se publicó con Temps Record, distribuido por HM Ibérica.

Moonwinds protagonizó en el Victoria and Albert Museum de Londres la apertura de la presidencia española de la Comunidad Europea en enero de 2010 invitado por la Embajada de España en la capital británica.

También ha actuado en auditorios internacionales y nacionales como el Palau de la Música Catalana de Barcelona y el Palau de la Música de Valencia, entre otros; y fue grupo residente en el Auditori de Barcelona en la temporada 2012-2013.