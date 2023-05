Danza en la Villa llega en junio al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con once representaciones de ocho compañías en una tercera edición "repleta de grandes nombres".

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, el ciclo, que durará del 15 al 25 de junio, contará con la Sala Guirau como escenario principal, donde se mostrarán las propuestas de mayor formato. El pistoletazo de salida al ciclo lo darán Lucía Lacarra junto a Matthew Golding que presentarán en Madrid su montaje 'In the still of the night'. Le seguirá la Compañía Nacional de Danza con 'Carmen de Johan Inger', y terminará la Cía. Daniel Abreu y 'La Desnudez'.

La Sala Jardiel Poncela acogerá los espectáculos de Alberto Velasco (22 y 23 junio) y 'La finitud' de Sara Calero el 25 de junio. Y, por tercer año consecutivo, la Sala III del teatro se une a Danza en la Villa y ofrecerá los espectáculos de las compañías: Led Silhoutte + Marco Morau, Elías Aguirre y Sara Cano.

NATURALEZA Y DANZA EN EL CARTEL

Raúl Arias ha sido el encargado de realizar el cartel de Danza en la Villa, siguiendo la línea de la imagen que ya realizó en la pasada edición, en este caso evidenciando la similitud entre la naturaleza y la danza.

"Me atraen los vídeos sobre el crecimiento de plantas y bichos, filmados con un macro y a cámara rápida, me gustaría haber expresado algo parecido con este el cartel: la maestría de la danza que imita la naturaleza, despertando nuestra conciencia vegetal y animal", ha indicado.

'IN THE STILL OF THE NIGHT'

'In the still of the night', de Lucía Lacarra & Matthew Golding, llegará el 15 de junio y cuenta una historia de amor a dos tiempos, entremezclando la realidad con los recuerdos y ensoñaciones del protagonista. El espectáculo toma su título de la canción In The still of the night (1956) del grupo The Five Satins.

Partiendo de la idea y de la concepción visual de Matthew Golding los protagonistas de la trama se subieron a un Mustang del 69 para rodar la parte cinematográfica de este viaje por la década de los 60. Lucía Lacarra, que debutó como profesional en el Ballet de Víctor Ullate, ha sido bailarina principal de los Ballets de Marsella, San Francisco, la Ópera de Múnich y Dortmund. Ha sido galardonada con premios como el Premio Nacional de Danza, el Benois de la Danse o el Nijinsky.

Matthew Golding ha sido bailarín principal del Het Nationale Ballet de Ámsterdam y de The Royal Ballet de Londres. Estrella invitada del Teatro Mariinsky o del Ballet Nacional de Canada.

'CARMEN (DE JOHAN INGER)' Y 'LA DESNUDEZ'

Por su parte, la Compañía Nacional de Danza aterriza el 17 y 18 con 'Carmen (de Johan Inger)'. Para aportar algo nuevo y diferente a esta conocida obra de Bizet, Inger decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de la mirada de un niño. Partiendo de este enfoque, Inger crea un personaje que propicia que se sea testigo de todo lo que pasa, a través de sus ojos, a la vez que contempla su propia transformación. La función del 18 de junio será accesible y contará con paseo escénico, bucle magnético y audiodescripción.

Por su parte, la Cía. Daniel Abreu lleva al Fernán Gómez 'La desnudez' el 23 y 24 de junio. La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse con dos figuras en escena, "apuntando una idea de polaridad y de viaje desde la muerte al amor".

Creada en 2004, la Cía. Daniel Abreu muestra el trabajo de este coreógrafo que se define en el uso de las herramientas sencillas del lenguaje interpretativo, la "fuerza y personalidad de los bailarines", con una vocación por el vocabulario físico y la comunicación desde lo corporal. La desnudez obtuvo tres premios Max 2018: Mejor intérprete Masculino de Danza, Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía.

'SWEET DREAM' y 'LA FINITUD'

'Sweet Dreams' de Alberto Velasco tendrá su turno los días 22 y 23, cuando traerá el humor con el que también se llora, y con el que, a pesar de todo, quiere transmitir al público las ganas de vivir. Velasco se ha formado con maestros de la interpretación como Andrés Lima, Eugenio Barba y Rosario Ruiz Rodgers entre otros. Ha trabajado con Carlota Ferrer, Chevi Muraday, Alberto Conejero, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Miguel del Arco o David Serrano.

El 25 de junio llegará Sara Calero con 'La finitud' en la que se reflexiona sobre que el ser humano es la única criatura con conciencia de este concepto.

"Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría. Pero esa angustia primigenia que emerge de lo efímero alberga, sin embargo, el secreto de la felicidad. Así en una vida sentenciada, la risa conecta con lo más auténtico de nuestra experiencia vital", recoge el Consistorio.

La compañía de Sara Calero se fundó en 2011 y durante estos años ha producido varios espectáculos y pasado por festivales de todo el mudo. Sara Calero parte de una formación clásica y de su experiencia en compañías como Ballet Nacional de España, la Compañía de Antonio Márquez o la Compañía Ibérica de Danza.

'LOS PERROS', 'AL SON' Y 'FLOWERHEADS SHOW'

'Los perros' de Les Silhouette + Marcos Morau se representará el 16 de junio y se trata de una propuesta que viaja desde "el trance de la repetición a la fascinación por la sucesión de imágenes". Mientras que 'Flowerheads show' de Cía Elías Aguirre lo hará el 22 de junio. Es un montaje tuvo su origen en una pieza corta presentada en la clausura del festival Internacional Madrid en Danza (2021).

Por su parte, 'Al son' de Sara Cano Compañía tomará el escenario el 24 de junio. "Es una pieza creada por y para mujeres. Mujeres invisibles cuyo testimonio de vida ha sido diluido en el anonimato y también a las rebeldes, aquellas que consiguieron alcanzar sus sueños y sin embargo fueron borradas de la memoria colectiva, en muchos casos, por su simple condición de mujer", explica el Consistorio.