La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ha apelado al voto transversal, no sólo al progresista, porque "no es tanto una cuestión de ideología sino de gestión".

La también jefa de la oposición se dirige "a todas las personas que sientan que su Ayuntamiento no les ha mejorado la vida, que no ha trabajado para mejorarla o no ha conseguido mejorar las condiciones de vida en su barrio, la limpieza, los parques, las escuelas infantiles".

"No es tanto una cuestión de ideología sino de gestión. Este ha sido un Ayuntamiento con muy poca gestión y yo quiero llegar a Cibeles para gestionar la ciudad de Madrid", ha expuesto.

Rita Maestre ha llegado a las urnas "con mucha esperanza" y con unas encuestas que dicen que "la cosa va bien" porque la formación "sigue creciendo".

En una entrevista en 'Telemadrid', Maestre ha asegurado que la campaña se le está haciendo corta y ha deseado contar con más días que los diez que quedan para seguir trabajando en ella.

"Las encuestas dicen que estamos a unos pocos miles de votos de que ese cambio se produzca", ha insistido, como también en su propósito de seguir haciendo una campaña "muy limpia y en la que seguir hablando mucho de Madrid y de los problemas de los ciudadanos de Madrid".