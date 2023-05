La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha prometido que, si llega al gobierno tras las elecciones del 28 de mayo, pondrá en marcha una ley de PAUS para garantizar las dotaciones y los equipamientos básicos en los nuevos desarrollos de la región.

"Hablamos de El Cañaveral, hablamos de Las Tablas, de Montecarmelo, de Valdebebas, hablamos del Ensanche de Vallecas donde los vecinos y vecinas tienen una casa pero no tienen un barrio y no tienen un barrio porque no tienen todos esos equipamientos públicos", ha justificado la líder de Más Madrid este jueves, antes de presentar sus propuestas electorales al presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, junto a la candidata municipal, Rita Maestre.

García ha aludido al "abandono" que sufren estos nuevos desarrollos a los que "tiene sometidos" la Administración regional. "Les faltan colegios, les faltan institutos, les faltan centros de salud, bibliotecas, centros culturales y les falta todo aquello para poder ser considerados barrios", ha reprochado.

Frente a ello, ha asegurado que con esta ley que quiere poner en marcha se conseguirá que no vuelvan a hacerse desarrollos urbanísticos sin que haya "realmente" dotaciones en la zona para los vecinos.