La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que donde tenga margen no cumplirá la Ley de la vivienda, que considera "un completo sinsentido".

"Donde no estemos obligados a aplicarla desde luego no lo haré. Creo que no hay derecho a intervenir los precios de las viviendas de absolutamente nadie, tenga las que tenga y las tenga desde cuando las tenga, como tampoco me parece que blindar, y soy inquilina hace más de 20 años, a los inquilinos frente a los propietarios sea lo más sensato", ha sentenciado. Y es que ha apuntado a que esto "ya se ha venido haciendo en Cataluña" y "ha destruido la oferta de vivienda".

A su parecer, "no es de recibo empezar a expropiar viviendas, como allí están fomentando". "Todo lo que se está haciendo es un completo sinsentido. Y yo soy un motor económico, Madrid es un motor económico al servicio de España. No puedes jugar con la propiedad ni tampoco con la sociedad", ha remarcado.

Las medidas impulsadas van, tal y como ha subrayado, "en la dirección contraria a todo lo que se está haciendo en Madrid" por lo que sería "un sinsentido". Ha incidido en que llevan cuatro años preparando la legislatura de la vivienda y después de ahí fue cuando el Gobierno empezó a lanzar medidas en la materia.

"Como decía Núñez Feijóo esto se ha convertido en el milagro del pan y los pisos. Ahora de repente todo el mundo sabe por decenas de miles qué pisos va a poner el mercado y esto es imposible si se ataca a la propiedad, a la colaboración público-privada, si se insulta con el ladrillazo a las empresas y si no se empiezan a sustituir licencias por declaraciones responsables y se pone el suelo en el mercado", ha concluido.