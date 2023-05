La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha afeado que Reyes Maroto no se haya pronunciado sobre la inclusión en las listas de Bildu de etarras condenados cuando la ciudad de Madrid ha sido "tan golpeada por el terrorismo" y ha criticado que hubiera socialistas "cómodos" con esa situación.

Así lo ha señalado tras visitar el Centro de Educación Especial El Despertar, donde se ha referido a las polémicas listas de Bildu y a su decisión de renunciar a concurrir a las elecciones "en la medida de los posible" y no asumir, en ningún caso, concejalías en los municipios tras los comicios del próximo 28 de mayo si son elegidos.

Tras señalar que tal decisión es un "cálculo electoral", la dirigente naranja ha destacado que Bildu ha llegado "a la conclusión de que no les interesa".

"Nos ha servido a todos los españoles como una especie de prueba y aquí todo el mundo se ha manifestado. Y hay gente, principalmente los miembros del Partido Socialista, que estaban cómodos con esa situación. Que decían que no era decente pero que era legal. Y hay otros que lo hemos rechazado de plano desde el primer momento. Y esto creo que nos debería servir para discernir en qué lado está cada uno", ha subrayado.

Al hilo, ha dicho que los socialistas como Javier Lambán o Emiliano García Page ya se han pronunciado mientras que "la señora Reyes Maroto" todavía no porque sigue siendo "la ministra de Sánchez".

"Es algo más que evidente porque no la hemos escuchado decir nada en general ante un tema como este es decir, que haya etarras en las listas ya no filoetarras. Ya podemos decir claramente que ya no son filoetarras que son etarras los que están en las listas, que hay asesinos, yo creo que cualquiera puede obtener una opinión de eso y a mí me gustaría haber escuchado a la señora Maroto", ha reprochado.

"Me alegro de que no estén asesinos legalistas, pero que hoy en día nos tengamos que alegrar de que no haya asesinos legalistas, pues me parece increíble la verdad", ha apostillado.

Tras conocer la exclusión, Reyes Maroto se ha mostrado en una entrevista e Telemadrid "aliviada". "En lo público tenemos que ser ejemplar y eso es que esas personas no estén en ninguna lista", ha remarcado.