La Federación Española de familias numerosas (FEFN) ha presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados un total de 72.528 firmas en protesta por la eliminación del título de familia numerosa propuesta en la nueva Ley de Familias, actualmente en proceso de aprobación en el Congreso. La FEFN considera que esta medida, que busca sustituir el título por un nuevo Título de Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza, carece de fundamentos objetivos y responde únicamente a motivos ideológicos.

La recopilación de firmas por parte de la FEFN se llevó a cabo mediante una campaña lanzada a finales del año pasado, con el objetivo de preservar el nombre e identidad de las familias numerosas, es decir, aquellas con un mayor número de hijos. La FEFN argumenta que el título de familia numerosa y los beneficios asociados a él son perfectamente compatibles con la implementación de nuevas medidas de apoyo a otras familias con circunstancias y necesidades especiales.

José Manuel Trigo, presidente de la FEFN, afirmó: "No es necesario eliminar el concepto de familia numerosa y el título que tenemos. No se entiende que quieran crear una ley inclusiva que abarque todas las realidades familiares, muchas de las cuales ya se encuentran dentro del colectivo de familias numerosas, y al mismo tiempo deseen borrar de un plumazo a las numerosas (750.000 familias). Dicen que no quieren etiquetas y, por eso, eliminan nuestro título, pero al mismo tiempo nombran muchas otras realidades familiares. Eliminan el carné de familia numerosa, pero crean otros carnés, como el de familia monoparental, que ya existe en varias comunidades autónomas, lo que significa que en algunos lugares habrá duplicidad".

Las firmas fueron entregadas en el Registro del Congreso y dirigidas al presidente de la Comisión parlamentaria encargada de debatir la ley. Posteriormente, José Manuel Trigo, acompañado del director de Relaciones Institucionales, Luis Herrera, se reunió con varios grupos parlamentarios, incluyendo ERC, PP, PNV y Vox, para informarles sobre la campaña y solicitar su apoyo para lograr que se apruebe la petición respaldada por más de 72.500 ciudadanos.

En la actualidad, la Ley se encuentra en la fase de presentación de enmiendas y ya ha generado críticas y oposición de diversos grupos políticos, como VOX, PNV, PdeCat, ERC y PP, quienes han presentado enmiendas totales o parciales, entre ellas, la relativa al título de familia numerosa. La FEFN ha advertido a los grupos políticos sobre el caos administrativo que generaría el cambio de título, así como la necesidad de financiación que debería acompañar a la ley. Dicha preocupación ha sido compartida por las comunidades autónomas, que serían las responsables de implementar la ley y algunas de ellas han manifestado inquietud al respecto. La FEFN también ha contactado a los gobiernos autonómicos, enviando una carta a todos los consejeros y consejeras de Familia o bienestar Social, con el fin de informarles sobre la ley y solicitar su apoyo para frenar la desaparición del título de familia numerosa.

Con más de 72.500 firmas recopiladas y el respaldo de los grupos parlamentarios, la Federación de Familias Numerosas confía en ejercer la suficiente presión para lograr modificaciones en el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Ione Belarra, el cual consideran que atenta contra su identidad y el reconocimiento a su contribución a la sociedad.