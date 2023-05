El candidato de Vox a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, no se cree el último sondeo del CIS, que ha renombrado como "Centro de Invenciones Socialistas", y ha insistido en que su partido es la única garantía contra la vuelta de la izquierda al gobierno de la ciudad, además de que no hay más vía que un gobierno de coalición con José Luis Martínez-Almeida si no quieren "rendirse".

"Vamos a fiarnos de otra cosa mucho más importante: la mayoría de los madrileños saben que va a haber un cambio importante y saben que se necesita Vox, que es la única garantía", ha declarado desde la Pradera, primero, y desde el Palacio de Cibeles después.

Ortega ha subrayado que "a la izquierda, ni agua. A la izquierda y a sus políticas, ni agua" siendo Vox "la única garantía para que, aunque gobiernen otras siglas, no caigan en la tentación de aplicar las mismas políticas de la izquierda", en referencia al "fanatismo climático, la ideología de género o freír a impuestos o a multas".

Vox garantiza "gobiernos estables, leales, gobiernos en los que lo que se pacte se cumpla con lealtad. Por eso es verdad que hay muchos madrileños que ya tienen claro que Vox es fuerza de gobierno, hoy municipal y muy pronto gobierno de la Nación de España".

"A todos nos gustaría poder gobernar en solitario, a todos nos gustaría tener una mayoría absoluta y no depender de nadie, pero eso no lo decido yo ni el señor Almeida sino los madrileños, democráticamente. Ellos dicen el porcentaje de votos que le dan a cada fuerza ", ha recordado al candidato del PP.

Se trata de abogar por un "gobierno débil en la ciudad de Madrid o llegar a un acuerdo en las muchas cosas" en las que coinciden para, juntos, "hacer un gobierno de coalición". "Antes que nuestros intereses o nuestras preferencias están los intereses y los deseos de los madrileños", ha subrayado.