El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este domingo que el candidato de Podemos-IU-Alianza Verde al Consistorio, Roberto Sotomayor, esté "instalado en el odio y la confrontación" y considera que lo insulta "para obtener publicidad".

En estos términos se ha expresado el primer edil, desde Las Tablas, un día después de que Sotomayor lo llamara "facha" y aseveraba que estaba al frente de "un Gobierno homófobo que no entiende de diversidad".

"No voy a responder, no voy a entrar al trapo del candidato de Podemos, que necesita publicidad y no seré yo el que le dé la publicidad, por dos razones. En primer lugar porque creo que el debate político no se puede hacer en esos términos del odio, confrontación y crispación, y porque nosotros tenemos una misión que es restaurar la convivencia en la sociedad española", ha explicado a los periodistas tras asistir a un acto para celebrar el Día de las Familias que se celebra este lunes.

A continuación ha explicado que "restaurar la convivencia" conlleva que "extremismos como el de Podemos no tengan cabida en las instituciones porque no tengan apoyo popular para estar en las instituciones". "Yo creo que declaraciones de ese calibre se descalifican por sí mismas. Ya sabemos cuál es el proyecto de Podemos para la ciudad de Madrid, sin lugar a dudas a mí ahí, desde luego no me van a encontrar", ha concluido.