Mónica García dice que Ayuso ve "votantes con patas" mientras ella ve "ciudadanos con derechos"

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, cree que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, visita el Sur de la región "una vez cada cuatro años" y para repartir "contratos de la Gürtel y la Púnica".

"A muy pocos metros está Ayuso. Vendrá aquí a buscar votos, nosotros venimos a ofrecer compromiso (...) Va a ser el Sur el que le doble el brazo a la señora Ayuso y la mande a la oposición", ha afirmado García, en un acto de campaña en el Parque Lorenzo Azofra de Getafe, junto a la candidata a la Alcaldía, Rita Maestre, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha reunido a unas 450 personas según la formación.

A pocos metros, el PP ha organizado también un mitin de campaña con Ayuso y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Yo si fuera Feijóo estaría preocupadito en este acto, miraría bien quién me ha puesto la silla, no vaya ser que al sentarme ya me la hayan quitado", ha ironizado.

"Hay una alternativa sonriente, verde, de la esperanza y de la dignidad para el Sur, que le va a devolver el alma al Gobierno de Madrid", ha asegurado Mónica García, quien cree que Getafe y los municipios del Sur como Alcorcón, Móstoles o Parla serán los que manden "al abandono y los insultos a la oposición".

La líder de Más Madrid ha defendido que han ido "muchas veces" al Sur de la región y que no visitan los municipios "de turismo". "Venimos aquí, al Sur, a promover empleos verdes, la reindustrialización, la buena vida del Sur", ha resaltado.

"La derrota que el Sur le va a propinar a la señora Ayuso, esa sí que no la va a olvidar", ha insistido, además de criticar que Ayuso vea "votantes con patas" en Getafe, mientras ella ve "ciudadanos con derechos" a los que ofrece "compromiso".

Durante su intervención, García ha criticado que el ascensor social en la región solo "funcione para unos pocos" y cree que el PP le ha dado "las llaves" de este ascensor a algunos mientras los demás "tienen que subir las escaleras cargados por todo tipo de dificultades".

Junto a Mónica García, el candidato de Más Madrid a la Alcaldía de Getafe, Jesús Pérez, ha subrayado que en su municipio sufren un "importante desequilibrio territorial" del que acusa al "Gobierno del PP de Madrid". "Somos el Sur y tenemos la dignidad de los pueblos del Sur con años de historia de lucha democrática".

Ha puesto el foco en los problemas sociales que tiene la localidad con las "mayores tasas de desempleo" y falta de inversiones en infraestructuras. "Se instalan depuradoras y empresas contaminantes", ha subrayado, además de destacar que los ciudadanos de Getafe tienen una renta per cápita un 25% inferior a la media de la Comunidad, con un 7% de población que sufren pobreza material severa", ha incidido.

"Necesitamos unos servicios sociales mejor dotados (...) La pandemia nos ha enseñado que no podemos dejar a la iniciativa privada el cuidado de la vida. Getafe tiene que ser la ciudad de los cuidados", ha aseverado.